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US Open

Надаль сыграет с Медведевым в финале US Open

Матч состоится 8 сентября, начало - 23:00 мск
Рафаэль Надаль AP Photo/Sarah Stier
Описание
Рафаэль Надаль
© AP Photo/Sarah Stier

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл итальянца Маттео Берреттини и вышел в финал Открытого чемпионата США (US Open), где встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Общий призовой фонд заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема, который проходит в Нью-Йорке, составляет $57 млн.

Полуфинальный матч продолжался 2 часа 39 минут и завершился со счетом 7:6 (8:6), 6:4, 6:1 в пользу Надаля. Прошедшая встреча стала первой в истории противостояния соперников на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В финале, который состоится 8 сентября (23:00 мск), испанец сыграет с Медведевым.

Надаль в 15-й раз принимает участие в Открытом чемпионате США. Испанский теннисист трижды выигрывал турнир (2010, 2013, 2017). Берреттини занимает 25-е место в рейтинге ATP. На текущем US Open итальянец добился своего высшего достижения на турнирах серии Большого шлема.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года. Он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В прошлом году победу на турнире одержал серб Новак Джокович.

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US Open
Надаль: Медведев является самым серьезным соперником для финала US Open
Испанец и россиянин встретятся 8 сентября, начало матча - 23:00 мск
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