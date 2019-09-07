Надаль сыграет с Медведевым в финале US Open

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл итальянца Маттео Берреттини и вышел в финал Открытого чемпионата США (US Open), где встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Общий призовой фонд заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема, который проходит в Нью-Йорке, составляет $57 млн.

Полуфинальный матч продолжался 2 часа 39 минут и завершился со счетом 7:6 (8:6), 6:4, 6:1 в пользу Надаля. Прошедшая встреча стала первой в истории противостояния соперников на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В финале, который состоится 8 сентября (23:00 мск), испанец сыграет с Медведевым.

Надаль в 15-й раз принимает участие в Открытом чемпионате США. Испанский теннисист трижды выигрывал турнир (2010, 2013, 2017). Берреттини занимает 25-е место в рейтинге ATP. На текущем US Open итальянец добился своего высшего достижения на турнирах серии Большого шлема.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года. Он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В прошлом году победу на турнире одержал серб Новак Джокович.