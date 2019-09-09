Теннисист Медведев считает, что в матче с Надалем большое значение имела тактика

"Этот US Open стал невероятным опытом для меня. Моя жена говорит, что мне иногда надо радоваться, потому что я очень самокритичен. Сегодня я не рад поражению, но стоит отдать себе должное за эти две недели. Они получились изумительными", - сказал Медведев.

23-летний россиянин впервые в карьере играл в финале турнира серии Большого шлема, до этого лучшим результатом Медведева был выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (2019). "У меня были проблемы физического плана, иногда я играл не так хорошо, как хотелось бы, но я сумел добраться до финала. Я смог оказать большое сопротивление одному из лучших игроков в истории нашего вида спорта. Надеюсь, благодаря всем этим вещам я вырос, но нужно продолжать работать и становиться лучше", - добавил россиянин.

"В матче с Надалем большое значение имела тактика, я видел, что он убивает мою вторую подачу, поэтому мне обязательно нужно было подавать первую. В первых двух сетах я был близок, но Рафа был настоящим зверем, у него были ответы на все мои действия. Я старался найти нечто новое: иногда выходил к сетке, выполнял укороченные, резаные, я все перепробовал. Игроки из "Большой тройки" (серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер и Надаль - прим. ТАСС) - легенды, они играют невероятно, в тактическом плане против них сложнее всего", - заключил финалист US Open.

Открытый чемпионат США является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составил $57 млн, Надаль получил за победу $3,85 млн, Медведев - $1,9 млн.