Колобков: Медведев продемонстрировал большой потенциал и волю к победе в финале US Open

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев в финале Открытого чемпионата США (US Open) продемонстрировал большой потенциал и волю к победе. Такое мнение высказал министр спорта РФ Павел Колобков, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба ведомства.

Почти сломал Надаля. Медведев в пяти сетах проиграл в финале US Open

Медведев, посеянный на турнире под пятым номером, в финале проиграл испанцу Рафаэлю Надалю (2) со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Россиянин после двух проигранных сетов переломил ход матча и довел дело до решающей партии.

"То, что Даниил Медведев стал финалистом турнира, - большая победа российского тенниса. Мне не удалось посмотреть матч полностью из-за перелета в Ханты-Мансийск. Видел начало встречи, а завершение матча уже досматривал в аэропорту по прилету, стоял у телеэкрана, очень переживал", - сказал Колобков.

"Рад, что Медведев сумел переломить ход игры и навязать борьбу Надалю. Даниил продемонстрировал большой потенциал и волю к победе, уверен, что он может в следующем году побороться за олимпийское золото", - добавил министр спорта РФ.

Открытый чемпионат США является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составил $57 млн, Надаль получил за победу $3,85 млн, Медведев - $1,9 млн.