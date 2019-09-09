"Это был нереальный теннис". Известные спортсмены об игре Медведева в финале US Open

В ночь на понедельник россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю в решающем матче турнира в США в пяти сетах

ТАСС, 9 сентября. Российский теннисист Даниил Медведев еще не раз сыграет в финалах турниров серии Большого шлема. Такое мнение на своей странице в Twitter высказал вице-президент Федерации тенниса России (ФТР), олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников. В ночь на понедельник 23-летний Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США (US Open) со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Россиянин впервые в карьере играл в финале турнира серии Большого шлема, до этого лучшим результатом Медведева был выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (2019). Всего на счету Медведева пять побед на турнирах ATP, две - в этом сезоне, в том числе на "Мастерсе" в Цинциннати.

Независимо от результата,характер и мастерство Даниила позволит ему ещё не один раз сыграть в финалах турниров БШ.Приобретенный им опыт в сегодняшнем матче,даром не пройдёт. Ты молодчина. Очень жаль,что не может быть двух чемпионов @usopen ,заслужили оба!!! — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) September 9, 2019

"Независимо от результата, характер и мастерство Даниила позволит ему еще не один раз сыграть в финалах турниров Большого шлема. Приобретенный им опыт в сегодняшнем матче даром не пройдет. Ты молодчина. Очень жаль, что не может быть двух чемпионов Открытого чемпионата США, заслужили оба", - написал Кафельников. Открытый чемпионат США является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составил $57 млн, Надаль получил за победу $3,85 млн, Медведев - $1,9 млн. Игрой россиянина на US Open были восхищены многие его коллеги. Австралийский теннисист Ник Кирьос в сториз в Instagram опубликовал фотографию Медведева, подписав ее: "Мой любимый игрок". Соотечественник Медведева Карен Хачанов призвал своего друга наслаждаться этим моментом. "Нереальный финал! Ты можешь гордиться собой, мой друг, наслаждайся этим моментом", - написал он в Twitter.

Unreal final! You gave it all and you can be proud of yourself my friend!Enjoy this moment @DaniilMedwed https://t.co/63CGifXOc1 — Karen Khachanov (@karenkhachanov) September 9, 2019

Победитель Уимблдона 1987 года австралиец Пэт Кэш назвал игру россиянина в финале фантастической. "Большие аплодисменты Даниилу Медведеву за фантастическое представление. Он был близок к одному из самых больших побед в истории, какой боец", - написал австралийский теннисист в Twitter.

But a huge round of applause to @DaniilMedwed for a fantastic performance. Came so close to one of the biggest comeback upsets in history. What a fighter! #USOpen — Pat Cash (@TheRealPatCash) September 9, 2019

Победительница US Open 2017 года американка Слоан Стивенс назвала игру обоих теннисистов в финале нереальной. "Это был нереальный теннис, какая битва. Поздравляю Рафаэля Надаля и Даниила Медведева", - написала американка в Twitter.

Wowwww that was unreal tennis - talk about leaving it all on the court. What a battle. Congrats @RafaelNadal & you too @DaniilMedwed — Sloane Stephens (@SloaneStephens) September 9, 2019

Согласилась со Стивенс и олимпийская чемпионка 2010 года по горнолыжному спорту американка Линдси Вонн. "Невероятный мужской финал. Поздравляю Рафаэля Надаля с завоеванием еще одного титула на турнире Большого шлема. И снимаю шляпу перед Даниилом Медведевым, который боролся до конца", - написала Вонн в Twitter.