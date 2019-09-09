Ларионов считает, что людям было бы интереcно посмотреть фильмы о Чернышеве и Овечкине

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Советский тренер Аркадий Чернышев и нападающий "Вашингтона" и сборной России Александр Овечкин заслуживают того, чтобы о них сняли фильмы. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов.

22 сентября в Москве состоится российская премьера фильма "Русская пятерка". "Русскую пятерку" осенью 1995 года сформировал главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройта" Скотти Боумэн, объединив в одно сочетание защитников Вячеслава Фетисова, Владимира Константинова и форвардов Вячеслава Козлова, Игоря Ларионова, Сергея Федорова. "Русская пятерка" стала одним из лучших звеньев в истории НХЛ и помогла "Детройту" в 1997 году выиграть Кубок Стэнли после 42-летнего перерыва.

"У нас много достойных хоккейных людей. Из современных есть яркие люди, которые отыграли уже больше 10 лет в НХЛ. Нужна линия успеха и стабильность на протяжении многих лет. Безусловно, будущему поколению было бы интересно посмотреть фильм об Овечкине, несмотря на то, что про него много пишут и было много интервью", - считает Ларионов.

"Для нашего поколения, безусловно, мне было бы интересно посмотреть фильм о Чернышеве. Он стоял у истоков игры, я видел его один раз, он был начальником делегации юношеской сборной, но для меня всегда была интереcна педагогическая часть тренерского искусства. Я слышал истории, интересно понять, насколько он повлиял на игру и балансировал Тарасова, который был более эмоциональным и импульсивным. Даже когда я его увидел, будучи пацаном, была видна его теплота, она притягивала", - добавил собеседник агентства.

Овечкин в составе "Вашингтона" стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18. В составе сборной России форвард трижды становился чемпионом мира, также в его активе две серебряные и четыре бронзовые награды турнира. Овечкин восемь раз становился обладателем "Морис Ришар Трофи" - приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. На данный момент на счету Овечкина 1211 очков (658 голов + 553 передачи) в 1084 встречах.

Чернышев работал старшим тренером сборной СССР с 1954 по 1957 год и с 1961 по 1972 год. Под его руководством советcкие хоккеисты четыре раза выигрывали Олимпийские игры и 11 раз становились чемпионом мира.