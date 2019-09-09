Ларионов: история "Русской пятерки" является одной из ярчайших в НХЛ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. История "Русской пятерки" является одним из самых ярких событий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за 100 лет. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов.

Премьера фильма "Русская пятерка" в России состоится 22 сентября в Москве. В США презентация фильма состоялась 11 апреля 2018 года.

"История "Русской пятерки" была одной из самых ярких в НХЛ за 100 лет. Город машин привык видеть именно машину, а мы показали, что такое игра и насколько в хоккей играется по-другому. Конечно, это благодаря Скотти Боумэну, который сложил пазл. Был большой риск, потому что это было впервые, но зная человека, понимающего игру досконально, я решился на этот шаг, и он оказался феноменальным", - отметил Ларионов.

"Машина - было для нас оскорблением, у машины нет ни души, ни сердца, ни эмоций. Надеюсь, России понравится фильм, там много интересного для молодых людей - это преодоление препятствий, веры в себя, с точки зрения формирования нашей молодежи фильм будет полезен, не говоря о спортивной составляющей", - подчеркнул трехкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз в качестве тренера) Вячеслав Фетисов.

"Русскую пятерку" сформировал главный тренер "Детройта" Скотти Боумэн, объединив осенью 1995 года в одно сочетание защитников Вячеслава Фетисова, Владимира Константинова и форвардов Вячеслава Козлова, Игоря Ларионова, Сергея Федорова. "Русская пятерка" стала одним из лучших звеньев в истории Национальной хоккейной лиги и помогла "Детройту" в 1997 году выиграть Кубок Стэнли после 42-летнего перерыва. Фетисов, Козлов, Ларионов и Федоров в следующем сезоне защитили титул чемпионов НХЛ, а в 2002 году Ларионов и Федоров стали трехкратными обладателями Кубка Стэнли.