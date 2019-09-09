Зырянов: сборной России по футболу после победы в Глазго будет психологически непросто

По мнению Зырянова, в команде никто не относится к сборной Казахстана снисходительно. "Впервые слышу, что кто-то готовится закидывать шапками соперника; главное, что не слышал этого от наших футболистов и тренера, - отметил бывший полузащитник сборной России. - А то, что общественность у нас собирается закидывать шапками, это обычное дело. Я просто хочу пожелать сборной удачи, справиться с общественным мнением и сыграть в свой футбол".

"Естественно, после победы над шотландцами будет психологически непросто, - сказал Зырянов. - Все прекрасно понимают, что каждая следующая победа будет приближать нас к чемпионату Европы. Будем болеть за нашу сборную, переживать за нее. Желаем ей успеха".

Сборная России 6 сентября на выезде обыграла команду Шотландии, встреча в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Следующий матч команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова проведет в понедельник в Калининграде против сборной Казахстана. Начало игры - 21:45 мск.

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболистам сборной России придется непросто с точки зрения психологии после победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер молодежной команды "Зенита", бывший полузащитник сине-бело-голубых и национальной команды Константин Зырянов.

Специалист считает, что игроки и тренерский штаб сборной России на данный момент не задумываются о возможности оформить путевку на чемпионат Европы уже в октябре. "Журналисты куда-то торопятся. Думаю, сборная, как и ее главный тренер, идет от матча к матчу - каждая следующая игра для нее важна. Сегодняшняя встреча со сборной Казахстана очень важна, тем более, мы играем дома, в Калининграде", - добавил он.

Дзюба - лидер, остальные игроки тянутся за ним

Также тренер молодежной команды "Зенита" отметил действия нападающего основного состава сине-бело-голубых Артема Дзюбы, который в отборочном турнире ЧЕ-2020 в пяти матчах отметился шестью мячами и двумя результативными передачами. По системе "гол плюс пас" в квалификации к предстоящему первенству российский форвард делит первое место с израильтянином Эраном Захави, на счету которого восемь мячей.

"Это здорово! Я пожелаю Артему продолжать в том же духе, - сказал Зырянов. - Он лидер сборной, за ним тянутся все остальные игроки. Здорово, что у нас в команде есть лидер".

Сборная России идет на второй строчке в таблице отборочной группы I, набрав 12 очков. Лидируют бельгийцы (15 очков), третье место занимает сборная Казахстана (7), за ней следуют команды Шотландии (6), Кипра (4) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие сборные группы по итогам отборочного турнира.

Приятные воспоминания

Предстоящий матч между сборными России и Казахстана станет четвертым в истории для этих команд. В трех предыдущих встречах россияне одержали две победы (в мае 2008 года - 6:0, в марте 2019 года - 4:0). Еще одна встреча, состоявшаяся в марте 2015 года, завершилась вничью со счетом 0:0. В первой из этих встреч принимал участие Зырянов, забивший третий из шести мячей россиян в ворота казахстанского голкипера Давида Лории.

"Естественно, о том матче остались самые приятные воспоминания. Во-первых, мы крупно выиграли - 6:0, а во-вторых, я забил свой первый гол за сборную России. Их не так много было, как сейчас помню - с левой ноги ударил по воротам на арене в Черкизове", - сказал он.

Зырянов выступал за сборную России с мая 2006 года по июнь 2012 года. За это время он принял участие в 52 матчах, забив семь мячей. В составе национальной команды полузащитник стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также был включен в символическую сборную того турнира. Кроме того, он сыграл на чемпионате Европы 2012 года.