Показали характер в Глазго. Сборная России по футболу победила на выезде команду Шотландии

ГЛАЗГО /Великобритания/, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в гостях одержала волевую победу над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча прошла в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" и завершилась со счетом 2:1.

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В составе хозяев мяч забил полузащитник Джон Макгинн (11-я минута). Подопечные Станислава Черчесова ответили точным ударом Артема Дзюбы (40) под занавес первого тайма. Решающим голом отметился защитник шотландцев Стивен О'Доннелл (59), забивший мяч в собственные ворота. Эта победа стала первой в истории противостояния команд. Обе предыдущие игры, прошедшие в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 1996 года, завершились вничью (1:1, 0:0). Российская команда впервые с 7 июня 2015 года одержала волевую победу в основное время. Тогда сборная под руководством итальянца Фабио Капелло обыграла команду Белоруссии (4:2) в товарищеском матче, уступая со счетом 1:2 по ходу встречи. Для Дзюбы забитый мяч в ворота шотландцев стал 21-м в 37 матчах за национальную сборную. По этому показателю 31-летний форвард догнал Романа Павлюченко (21 гол, 51 матч). Выше в списке бомбардиров национальной сборной России располагаются только Владимир Бесчастных (26 голов, 71 матч) и Александр Кержаков (30 голов, 91 матч). До встречи с подопечными Черчесова шотландцы четыре года не проигрывали на своем поле в официальных матчах. Предыдущее поражение случилось 7 сентября 2015 года, когда британская команда со счетом 2:3 уступила сборной Германии. В матче с россиянами беспроигрышная серия, насчитывавшая девять игр (шесть побед, три ничьи), подошла к концу. Шотландцы помнят Акинфеева и Аршавина Несмотря на положительную статистику домашних встреч, шотландские болельщики не считали свою сборную фаворитом в матче против российской команды. Пожилой джентльмен по имени Гленн в восторженных тонах высказывался о сопернике, основывая свои впечатления на чемпионате мира 2018 года. В составе российской сборной он отметил нападающего Дзюбу, полузащитника Дениса Черышева и завершившего карьеру вратаря Игоря Акинфеева. Сотрудники "Хэмпден Парк" тоже удивлялись, когда кто-то из гостей называл команду Шотландии фаворитом - они также отмечали Дзюбу и вспоминали капитана национальной сборной прошлых лет Андрея Аршавина.

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Скептицизм британских любителей футбола можно объяснить неудачным стартом в отборе на чемпионат Европы - 2020 (выездное поражение от сборной Казахстана со счетом 0:3, - прим. ТАСС) и сомнениями по поводу фигуры главного тренера Стива Кларка, для которого игра с россиянами стала всего третьей на этом посту. Возможно, именно поэтому в пятницу на трибунах "Хэмпден Парк" было много свободных мест - матч посетили 32 432 человека, вместимость арены составляет 51 866 зрителей. Как сообщили ТАСС незадолго до стартового свистка, российских болельщиков на встрече было около 400. Поклонники обеих сборных до начала матча в общем потоке шли к стадиону, обнимались и с удовольствием фотографировались с флагами стран. Что касается географии, поддержать команду Черчесова приехали болельщики из Москвы, Казани, Перми, Челябинска, Екатеринбурга и многих других городов. Перед стартовым свистком традиционно были исполнены гимны стран-участниц матча. Свою национальную мелодию местные болельщики дружно спели под аккомпанемент волынки, что для неподготовленного зрителя могло стать приятным сюрпризом. Поддержка "Хэмпден Парк" не смутила сборную России Хозяева поля с первых минут попыталась задавить российскую команду, но гости не стали прижиматься к своим воротам и ответили достаточно опасными ударами в исполнении Юрия Жиркова и Дзюбы. Всплеск активности россиян был прерван отчаянной поддержкой трибун стадиона "Хэмпден Парк". Любое удачное действие своей команды фанаты встречали аплодисментами, а моменты, когда мяч задерживался у соперников, сопровождали свистом. Счет 0:0 продержался до 11-й минуты. Макгинн подкараулил ошибку вратаря российской сборной Гилерме и вывел шотландцев вперед. Пропущенный мяч не сказался на игре команды Черчесова, которая продолжила искать шансы в атаке.

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Поведя в счете, хозяева поля отдали сопернику инициативу и попытались сыграть на контратаках. Этот план не сработал. На 40-й минуте встречи счет вновь стал равным. Атаковавший через правый фланг Алексей Ионов выполнил прострел на Александра Головина, потом мяч удачно отскочил к Дзюбе, который не упустил свой шанс. Настала очередь радоваться российским болельщикам. На секторе они начали петь "Катюшу". Неиспользованные моменты и нервная концовка Второй тайм начался с курьезной ситуации - в перерыве Дзюба забыл надеть капитанскую повязку, тут же получив выговор от резервного арбитра. В первой же паузе врач сборной Эдуард Безуглов передал форварду необходимый атрибут формы. Игра проходила под диктовку гостей, они несколько раз без особых помех доходили до ворот Дэвида Маршалла, но с ударами не ладилось. Преимущество российской сборной увенчалось успехом на 59-й минуте. Все тот же Ионов снова сделал передачу на Головина, который, здорово открывшись, выполнил прострел вдоль ворот. Защитник О`Доннелл пытался не дать Жиркову забить, но в итоге срезал мяч в собственные ворота.

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После этого российская команда несколько раз была близка к тому, чтобы увеличить счет. Однако преимущество оставалось минимальным, так как мяч дважды попадал в каркас ворот сборной Шотландии. Хозяева поля с удвоенной энергией пошли вперед. Первый удар в створ ворот российской команды после перерыва состоялся только на 68-й минуте, затем оборона гостей постоянно находилась в напряжении. Разница в один мяч сделала концовку встречи крайне нервной. В последние пять минут Гилерме несколько раз выручил сборную России. В компенсированное ко второму тайму время команда Черчесова смогла выстоять и добыла важную победу на пути к чемпионату Европы - 2020. Сразу после финального свистка один из болельщиков сборной России сумел прорваться к полю и получить футболку от защитника Георгия Джикии. Затем сотрудники службы безопасности стадиона задержали нарушителя порядка. Радоваться рано На послематчевой пресс-конференции Черчесов отметил, что сборная России сумела проявить характер. "Мы начали вальяжно, а на таком уровне нужно втягиваться сразу. Рад, что выиграли, показали характер. Впереди еще пять матчей, радоваться будем, когда турнир закончится, а мы займем запланированное место", - сказал Черчесов.

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Его коллега Стив Кларк признал, что игра у сборной Шотландии появилась только в конце матча. "Я разочарован, мы хорошо готовились и отлично начали встречу, нам нужно понять, почему так все получилось. Позволили сборной России диктовать игру, стали нервничать. Только к концу начало что-то получаться", - подчеркнул Кларк. Также специалист оценил шансы команды на выход на чемпионат Европы. На данный момент шотландцы занимают четвертое место в турнирной таблице отборочной группы I, набрав шесть очков. Они отстают от второй строчки, которая дает право напрямую попасть в финальную стадию турнира, на шесть баллов.

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