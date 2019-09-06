Черчесов: футболисты сборной России показали характер в матче с шотландцами

ГЛАЗГО /Великобритания/, 7 сентября. /ТАСС/. Российские футболисты показали характер в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Шотландии. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Россияне обыграли на выезде шотландцев со счетом 2:1, одержав волевую победу.

"Мы начали вальяжно, а на таком уровне нужно втягиваться сразу. Рад, что выиграли, показали характер", - сказал Черчесов.

Главный тренер рассказал, что решил поменять полузащитника Романа Зобнина не из-за его усталости. "Шотландцы перехватили инициативу, а у Зобнина была желтая карточка, плюс он штрафной [удар] привез. Если бы не предупреждение, минут 10-15 он отыграл бы, а так выпустили [Дмитрия] Баринова с таким же функционалом", - отметил он.

По словам Черчесова, он и его штаб анализирует многие критические статьи о сборной. "Сколько людей, столько и мнений - мы рады, что за нами следят, мы небезразличны. Что касается того, насколько решена наша задача, то впереди еще разыгрывается 15 очков, за них нужно бороться. Радоваться будем, когда турнир закончится, а мы будем на том месте, где хотим", - подчеркнул он.

"Тренеры сборной России не смотрят на возраст футболистов"

Наставник российской сборной, комментируя игру 36-летнего Юрия Жиркова, отметил, что тренерский штаб не должен смотреть на возраст футболистов. В матче с шотландцами Жирков вынудил Стивена О'Доннелла стать автором мяча в свои ворота, который оказался победным для россиян. Жирков провел на поле весь матч.

"Он [Жирков] в хорошем состоянии. Шотландцы играют краями, и он с [Федором] Кудряшовым закрыли их, а короновал себя Жирков голом, - сказал Черчесов. - Мы не должны смотреть на возраст, а максимально правильно использовать наших игроков".

Год назад Жирков объявил о завершении выступлений за сборную России, однако вернулся в нее перед игрой с командой Бельгии (1:3), в которой принял участие.

После пяти матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 12 очков. Лидирует команда Бельгии (15 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (7), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (4) и Сан-Марино (0).