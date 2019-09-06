Дзюба: сборная России не должна разбрасываться футболистами уровня Жиркова

ГЛАЗГО /Великобритания/, 7 сентября. Тренерский штаб сборной России не должен разбрасываться футболистами уровня Юрия Жиркова. Такое мнение журналистам высказал нападающий национальной команды Артем Дзюба.

Россияне в отборочном турнире чемпионата Европы - 2020 обыграли шотландцев со счетом 2:1. 36-летний Жирков вынудил защитника Стивена О'Доннелла отметиться автоголом, который оказался победным для россиян. Футболист провел на поле весь матч.

"Жирков - наш неувядаемый друид, добежал и рухнул там (в эпизоде со вторым голом, - прим. ТАСС). Это сильный футболист, мы недооцениваем многих своих ребят. Рады, что Саламыч (главный тренер сборной России Станислав Черчесов, - прим. ТАСС) его вернул. У Жиркова есть класс, он может придержать мяч, оказаться в правильном месте нужный момент, такими футболистами нельзя разбрасываться", - сказал Дзюба.

В начале матча российские футболисты оказались не готовы к стилю игры, который предложил соперник. "Мы были немного ошарашены, хотя все прекрасно понимали. Они прижали нас, трибуны погнали, судья предложил такой темп, ничего не свистел. Понял, что будет рубилово, когда меня соперник огрел по икроножной и сказал подниматься", - добавил нападающий.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Казахстана в Калининграде 9 сентября. "Нам тренерский штаб не позволит расслабиться, так как уже сказали, что эта победа обесценится, если мы потеряем очки со сборной Казахстана. Наша сила - команда, бьемся и сражаемся за каждый миллиметр. Хочу сделать комплименты медицинскому штабу - просто летаем по полю 90 минут, так бы хотелось и в чемпионате России", - подчеркнул Дзюба.

В пятницу Алексеевский районный суд Белгородской области на выездном заседании в исправительной колонии номер 4 удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденных за драку в центре Москвы Александра Кокорина и Павла Мамаева. Они выйдут на свободу 17 сентября. "Самое прекрасное в этой ситуации, что дети дождутся своих родителей. Больше я ничего не могу сказать", - подытожил Дзюба.