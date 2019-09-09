Метатель молота Лукьянов не смог достойно выступить в матче Европа - США из-за простуды

МИНСК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сильная простуда помешала российскому метателю молота Денису Лукьянову показать высокий результат в матчевой легкоатлетической встрече Европа - США, которая проходит в Минске. Об этом Лукьянов сообщил журналистам.

В понедельник в первый день матчевой встречи Лукьянов занял шестое место в соревнованиях по метанию молота с результатом 73,34 метра. Первым стал поляк Павел Файдек (80,71), вторым - его соотечественник Войцех Новицкий (78,33), третьим - британец Ник Миллер (77,89).

"Сегодня мне не удалось показать то, на что я способен, - признался Лукьянов. - Причиной тому стала простуда. Совсем недавно я выступал на командном чемпионате России в Сочи, после возвращения в Москву заболел, у меня два дня держалась температура за 39".

"Но все равно я доволен тем, что выступил в Минске. Это очень важный для меня опыт. Сейчас я вернусь на сборы в Адлер, где продолжу подготовку к чемпионату мира", - заключил спортсмен.

Матчевая встреча Европа - США завершится 10 сентября. Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября.