Церемония открытия Кубка мира по шахматам прошла в Ханты-Мансийске

Ближе к началу церемонии зрители заняли свои места в Большом зале центра. Начало торжественной части предварял небольшой видеоролик, посвященный Кубку мира в Ханты-Мансийске. Турнир уже стал своеобразной визитной карточкой города и его отличительной чертой. Всего Кубок мира в новом формате проходил восемь раз, из них пять - в Ханты-Мансийске.

Мероприятие было запланировано на 17:00 мск, однако уже за час до начала в холле центра было не протолкнуться. На церемонию были приглашены как жители и гости Ханты-Мансийска, так и сами участники турнира из 47 стран мира. В этот момент любой желающий мог попросить автограф своего любимого шахматиста или фотографию с ним - достаточно было просто подойти к нему.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия Кубка мира по шахматам в Ханты-Мансийске состоялась в понедельник. Мероприятие прошло в Центре искусств для одаренных детей Севера.

"Мы будем делать все возможное, чтобы шахматная семья продолжала считать Ханты-Мансийск своим домом, - сказала позднее журналистам губернатор Югры Наталья Комарова. - Безусловно, любое соревнование высокого класса с соответствующими спортсменами вовлекает новых ставленников этого вида спорта. Все больше и больше людей вовлекаются в этот вид спорта и добиваются в нем результатов".

Неожиданное объявление

Старт церемонии дали танцоры, которые представили тематическую программу в национальных костюмах. После этого состоялось представление всех стран, шахматисты которых участвуют в Кубке мира. С этого момента началась официальная часть церемонии, а позднее с приветственными словами к собравшимся обратились министр спорта РФ Павел Колобков и президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

"От имени министерства спорта приветствую участников, организаторов и гостей Кубка мира, ближайший месяц мы станем свидетелями напряженной борьбы, где 128 участников будут бороться за победу, которая даст возможность попасть на турнир претендентов, - сказал Колобков. - Я счастлив, что Россия в очередной раз получила право на это мероприятие, а Ханты-Мансийск стал шахматной столицей мира. Желаю вам честной спортивной борьбы, и пусть победит сильнейший".

Дворкович в своей речи поблагодарил всех жителей Ханты-Мансийска за гостеприимство, оказанное участникам соревнований. "Прежде всего благодарю организаторов, регион, Комарову, а также всех жителей этой замечательной части России за гостеприимство, оказанное всем шахматистам, мы знаем шахматные традиции Ханты-Мансийска, здесь ранее уже прошли четыре Кубка мира, шахматная олимпиада, а также чемпионат мира среди женщин, эта традиция продолжится, в следующем году нас ожидают не менее интересные события. Сегодня здесь собрались лучшие, вы прошли непростой отбор, у вас высокий рейтинг, вы поборетесь за попадание на турнир претендентов. У двух из вас точно будет такая возможность, но и занявший третье место тоже получит свой шанс".

Затем Дворкович обратился к залу с важным объявлением - накануне президентский совет FIDE одобрил заявку Екатеринбурга на проведение турнира претендентов 2020 года за право провести матч за мировую шахматную корону с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном. Это значит, что шахматисты, которые пробьются в отборочный турнир через Кубок мира в Ханты-Мансийске, уже через год снова прибудут в Россию. Даты проведения претендентского турнира в Екатеринбурге станут известны позднее.

После приветственных речей организаторы провели жеребьевку, которая определила, какими фигурами будут играть шахматисты на старте турнира. В качестве ассистента жеребьевки выступил шахматист с наивысшим рейтингом FIDE на турнире китаец Дин Лижэнь. Завершилась церемония красочным представлением с участием танцоров.

Первые партии на Кубке мира будут сыграны уже во вторник. Турнир, в котором примут участие 128 шахматистов, пройдет по нокаут-системе на протяжении шести кругов, по итогам которых будут определены два финалиста, а также участники матча за третье место. Соревновательная часть Кубка мира завершится 4 октября.