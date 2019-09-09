Сидорова рада, что победила в матче Европа - США, находясь не в лучших кондициях

МИНСК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова одержала победу на матчевой легкоатлетической встрече Европа - США, будучи уставшей и не совсем здоровой. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

Сидорова взяла высоту 4,85 метра со второй попытки и отказалась прыгать дальше. Второе место у гречанки Катерины Стефаниди (4,70 м), которая опередила ставшую третьей американку Кэти Нейджотт (4,70 м) по количеству попыток.

"Я не стала прыгать дальше, потому что очень сильно устала после недавнего финала Бриллиантовой лиги, - призналась спортсменка. - Да и на разминке у меня сегодня не все получалось, и первые прыжки здесь были не очень. Я вложила все силы в свой прыжок, который принес мне победу. Но, честно говоря, сама не сразу поняла, что осталась в секторе одна из-за того, что мои соперницы переносили свои попытки".

"Почему этот старт очень важен для меня? Я не очень хорошо себя чувствовала, но даже в таком состоянии мне удалось сделать хороший прыжок. С психологической точки зрения это здорово, кроме того, в секторе был иногда ветер. Мне очень важно было перед чемпионатом мира попробовать себя в таких условиях", - заключила Сидорова.

Матчевая встреча Европа - США завершится 10 сентября. Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября.