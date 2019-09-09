Леонов: чемпионат России придаст дополнительный толчок развитию аквабайка в Татарстане

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Чемпионат России по водно-моторному спорту в классе аквабайк в Казани придаст стимул развитию этого вида спорта в Татарстане. Такое мнение высказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов, комментарий которого приводит пресс-служба организаторов соревнований.

Соревнования в рамках национального первенства прошли с 7 по 8 сентября в акватории озера Нижний Кабан. Победу в дисциплине фристайл одержал Арсений Матанцев, во второй день чемпионата были определены победители в скоростных дисциплинах: слаломе и кольцевых гонках, где соревнования проводятся на сидячем (Runabout) и стоячем (Ski division) гидроциклах. Победы в разных дисциплинах одержали Роман Клименко, Дмитрий Цуков, Николай Архипов, Родион Яшков, Антон Куклин. В женском зачете в кольцевых гонках победила Екатерина Полякина.

"Чемпионат России по аквабайку стал украшением спортивного сезона в Татарстане, на два дня акватория озера Нижний Кабан превратилась в арену соревнований сильнейших российских спортсменов, которые определяли лучших сразу в нескольких дисциплинах, - сказал Леонов. - Такие соревнования - важный шаг популяризации вида спорта, уверен, что чемпионат России придаст дополнительный толчок развитию аквабайка в нашей республике. Мы рады, что оба дня соревнований прошли при комфортной погоде и собрали большое количество зрителей на набережной, будем рады вновь видеть в Татарстане аквабайк самого высокого уровня".

Председатель оргкомитета чемпионата России Андрей Краснов надеется, что Казань станет одной из ключевых точек развития аквабайка в стране. "Один из старейших городов страны с его богатой историей, архитектурой и относительно молодой и динамичный вид спорта создали очень интересный микс, - соревнования получились удивительно зрелищными, - сказал он. - Важно, что условия в Казани были комфортными как для спортсменов, так и для зрителей, площадка оптимальна для проведения соревнований в нашем виде спорта, и мы надеемся, что Казань станет одной из ключевых точек роста для аквабайка в стране".