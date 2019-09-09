Прыгун в высоту Иванюк назвал матчевую встречу Европа - США хорошей тренировкой

МИНСК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянин Илья Иванюк, ставший вторым в соревнованиях в прыжках в высоту на матчевой легкоатлетической встрече Европа - США с результатом 2,31 метра, расценивает турнир в Минске как хорошую тренировку для себя. Об этом Иванюк сообщил журналистам.
Победу одержал белорус Максим Недосеков (2,35), который показал лучший результат сезона и установил личный рекорд. Третье место занял американец Джерон Робинсон (2,29). Иванюк принес сборной Европы семь очков.
"Сегодня был хороший выставочный старт, мы больше работали на публику. Ведь не зря же зрители билеты купили. Я сам для себя рассматривал это соревнование как хорошую тренировку, и мне хотелось выяснить, на что я готов. Вроде все идет по плану, я пока удерживаю форму", - сказал Иванюк.
"Сегодня мне очень хотелось показать более-менее достойный результат, потому что в этом сезоне я только один раз прыгал за 2,30 м. Поэтому, принимая в расчет, что организаторы дали нам всего по восемь попыток в сумме, я решил оставить три попытки на 2,31", - продолжил спортсмен.
Иванюк считает, что был близок в понедельник к тому, чтобы улучшить свой личный рекорд (2,33). "Первый прыжок на 2,35 оказался у меня очень хорошим, рабочим. И я очень жалею, что у меня не осталось больше попыток. Я бы хотел сделать и вторую, и третью", - признался спортсмен.
"В первом прыжке был один технический нюанс, который мне хотелось бы поправить и посмотреть, что из этого получится. По моим сегодняшним ощущениям, это была более чем берущаяся высота", - заключил россиянин.