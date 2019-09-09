Прыгун в высоту Иванюк назвал матчевую встречу Европа - США хорошей тренировкой

МИНСК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянин Илья Иванюк, ставший вторым в соревнованиях в прыжках в высоту на матчевой легкоатлетической встрече Европа - США с результатом 2,31 метра, расценивает турнир в Минске как хорошую тренировку для себя. Об этом Иванюк сообщил журналистам.

"Сегодня был хороший выставочный старт, мы больше работали на публику. Ведь не зря же зрители билеты купили. Я сам для себя рассматривал это соревнование как хорошую тренировку, и мне хотелось выяснить, на что я готов. Вроде все идет по плану, я пока удерживаю форму", - сказал Иванюк.

"Сегодня мне очень хотелось показать более-менее достойный результат, потому что в этом сезоне я только один раз прыгал за 2,30 м. Поэтому, принимая в расчет, что организаторы дали нам всего по восемь попыток в сумме, я решил оставить три попытки на 2,31", - продолжил спортсмен.

Иванюк считает, что был близок в понедельник к тому, чтобы улучшить свой личный рекорд (2,33). "Первый прыжок на 2,35 оказался у меня очень хорошим, рабочим. И я очень жалею, что у меня не осталось больше попыток. Я бы хотел сделать и вторую, и третью", - признался спортсмен.

"В первом прыжке был один технический нюанс, который мне хотелось бы поправить и посмотреть, что из этого получится. По моим сегодняшним ощущениям, это была более чем берущаяся высота", - заключил россиянин.