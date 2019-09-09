Сборная Бельгии по футболу разгромила шотландцев в матче отбора ЧЕ-2020

В других матчах группы I сборная России на своем поле обыграла команду Казахстана со счетом 1:0, а сборная Кипра в гостях обыграла команду Сан-Марино - 4:0. В турнирной таблице лидерство сохраняют бельгийцы, набравшие 18 очков из 18 возможных, второе место занимает сборная России (15), третье - Казахстана (7), четвертое - Кипра (7), пятое - Шотландии (6), шестое - Сан-Марино (0).

ТАСС, 9 сентября. Сборная Бельгии одержала крупную победу над командой Шотландии со счетом 4:0 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

В группе C сборная Германии на выезде обыграла команду Северной Ирландии со счетом 2:0, сборная Нидерландов также в гостях оказалась сильнее команды Эстонии - 4:0. В турнирной таблице первое место у сборной Германии (12), второй идет команда Северной Ирландии (12), третьей - Нидерландов (9), четвертое - Белоруссии (3), пятое - Эстонии (5).

В группе E сборная Азербайджана на своем поле сыграла вничью с финалистом прошлогоднего чемпионата мира командой Хорватии (1:1), сборная Словакии оказалась сильнее команды Венгрии (2:1). Лидируют в таблице хорваты (10), вторыми идут словаки (9), третьими - венгры (9), четвертыми - валлийцы (6), пятыми - азербайджанцы (1). В группе G сборная Польши дома сыграла вничью с командой Австрии (0:0), сборная Словении одержала победу над командой Израиля (3:2), сборная Северной Македонии на чужом поле переиграла команду Латвии (2:0). Первое место в таблице группы занимает сборная Польши (13), второе - Словении (11), третье - Австрии (10), четвертое - Северной Македонии (8), пятое - Израиля (8), шестое - Латвии (0).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.