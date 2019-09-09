Черчесов: сборной России по футболу нужно сделать все, чтобы сыграть на ЧЕ в Петербурге

КАЛИНИНГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу должна предпринять все необходимые шаги, чтобы сыграть на чемпионате Европы 2020 года в Санкт-Петербурге. Такое мнение журналистам высказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов после матча с командой Казахстана.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 разных странах. Среди городов - хозяев турнира значится Санкт-Петербург, который примет три игры группового турнира, а также один из четвертьфиналов. Согласно регламенту европейского первенства, сборная, чей город является одним из хозяев турнира, два из трех матчей группового турнира сыграет в нем.

"Долго не видел Санкт-Петербург, но мне нравится играть там, - сказал Черчесов, отвечая на вопрос о том, насколько город готов к проведению четырех матчей ЧЕ-2020. - Люблю этот город, он счастливый для сборной. Нужно сделать все шаги, чтобы там сыграть".

В понедельник сборная России в Калининграде обыграла команду Казахстана со счетом 1:0. Единственный мяч россияне забили на 89-й минуте, его автором стал защитник Марио Фернандес. После шести матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (7), далее идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0).

Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира. В следующем туре сборная России проведет матч против команды Шотландии на стадионе "Лужники" в Москве, сборная Казахстана на домашнем поле встретится с командой Кипра, обе игры пройдут 10 октября.