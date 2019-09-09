Семшов: далеко не всем ведущим сборным удается пробить такую оборону, как у казахстанцев

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Далеко не все ведущие футбольные сборные могут забить гол при такой обороне, которую выстроила команда Казахстана в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против россиян. Таким мнением с ТАСС поделился бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной России Игорь Семшов.

В понедельник россияне обыграли команду Казахстана со счетом 1:0. Гол на 89-й минуте забил защитник Марио Фернандес.

"Я бы не стал говорить, что у наших сегодня что-то не получалось, - сказал Семшов. - Это обычная ситуация, когда одна из команд является явным фаворитом, и его соперник пытается сделать все, чтобы добыть очки. Против сильного соперника всегда играют с максимальной самоотдачей, поэтому сегодня была тяжелейшая игра. Во втором тайме у нас было полное преимущество, мы могли забить раньше, главное, что забили, игра забывается, а результат остается".

"Казахстан сегодня играл достойно. Казахстанцы пытались не только обороняться, но и атаковать. Конечно, у них были моменты, когда футболисты могли более рационально распорядиться мячом, моментов у наших ворот практически не было. Я хочу отметить, что даже топовые команды, такие, как Франция, Германия, Нидерланды, не всегда могут пробить такую массированную оборону, как у казахстанцев, а нашим ребятам это удалось", - отметил Семшов.

Также бывший полузащитник сборной России отметил, что российские футболисты до конца верили в то, что могут забить. "В таких сложных ситуациях, когда мяч не идет в ворота, включаются дополнительные ресурсы. Все моменты доигрываются более концентрированно, к тому же партнеры поддерживают. Если ты владеешь преимуществом, то нельзя спешить. Наши отыграли спокойно, знали, что моменты будут и могут забить", - добавил Семшов, подчеркнув, что с большой долей вероятности сборные России и Бельгии завоюют право на участие в финальной стадии чемпионата Европы.

После шести матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 15 очков. Лидирует команда Бельгии (18 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (7), далее идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие команды группы по итогам отборочного турнира. В следующем туре сборная России проведет матч против команды Шотландии на стадионе "Лужники" в Москве.