Жирков: футболисты сборной России привыкли к жесткому графику игр

КАЛИНИНГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Плотный график игр не является проблемой для футболистов сборной России. Об этом журналистам заявил полузащитник российской сборной Юрий Жирков.

В понедельник сборная России одержала победу над командой Казахстана со счетом 1:0 в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года, встреча прошла в Калининграде. Гол на 89-й минуте забил Марио Фернандес. 6 сентября российская сборная провела гостевую игру против команды Шотландии (2:1).

"Очень тяжелый матч, хорошо, что в конце удалось забить, все ребята молодцы. Соперник очень хорошо играл в обороне, не давал нам никаких зон, также футболисты Казахстана были неплохи в отборе и здорово перемещались. По поводу того, что после игры с командой Шотландии прошло не так много времени, проблем нет, мы привыкли", - заявил Жирков.

По мнению защитника сборной России Федора Кудряшова, команда Казахстана показала другую игру по сравнению с первой встречей соперников. "Если сравнивать с первой игрой, которая прошла весной (сборная России обыграла казахстанцев в гостях со счетом 4:0 - прим. ТАСС), то сегодня Казахстан выглядел более целостной и организованной командой. В первом тайме было меньше зон, чтобы вскрывать оборону, для нас это была сложность, но чувствовалось еще с первого тайма, что мы додавим и забьем, хорошо, что удалось это сделать. Сегодня мы набрали очень важные три очка", - сказал Кудряшов.

В турнирной таблице отборочной группы I сборная России занимает второе место, набрав 15 очков и три очка проигрывая лидирующим бельгийцам, которые одержали шесть побед в шести матчах. На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы. В следующем матче сборная России 10 октября в Москве на стадионе "Лужники" сыграет с командой Шотландии.