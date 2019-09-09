Головин был уверен, что футболисты сборной России смогут забить команде Казахстана

КАЛИНИНГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России Александр Головин до конца верил, что команда сможет отличиться в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против казахстанцев. Об этом футболист заявил журналистам после игры.

В понедельник сборная России одержала победу над командой Казахстана со счетом 1:0. Встреча прошла в Калининграде. Единственный мяч на 89-й минуте забил защитник Марио Фернандес.

"Мы не были в оптимальной физической форме, так как недавно прошла тяжелая игра в Шотландии. Еще один день отдыха нам бы помог, но главное, что взяли три очка. Мы владели инициативой, хотя стопроцентных моментов не имели и давали сопернику выходить в контратаки. Нам не хватало последнего паса, дальних ударов, не все прошло идеально", - сказал Головин.

"Во время подачи всегда много игроков в штрафной, Фернандес хорошо сыграл. Мне казалось, что обязательно забьем. Я посмотрел на табло, но оно не показывало время, даже не знал, сколько осталось до конца, но был уверен в успехе", - добавил полузащитник.

В турнирной таблице отборочной группы I сборная России занимает второе место, набрав 15 очков и три очка проигрывая лидирующим бельгийцам, которые одержали шесть побед в шести матчах. На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы. В следующем матче сборная России 10 октября в Москве на стадионе "Лужники" сыграет с командой Шотландии.