Кубок мира по шахматам при участии ведущих гроссмейстеров стартует в Ханты-Мансийске

Согласно регламенту, турнир будет проходить по нокаут-системе в шесть кругов, по итогам которых определятся два финалиста, а также шахматисты, которые поборются за третье место. Матчи предварительного этапа включат в себя по две классические партии, а главный и утешительный финалы - по четыре. Игроки имеют 90 минут на первые 40 ходов, за которыми следуют 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 сентября. /ТАСС/. Кубок мира по шахматам под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) стартует во вторник в Ханты-Мансийске. Соревнования состоятся на территории Югорской шахматной академии.

Если матч завершается вничью, то для выявления победителя проводится тай-брейк. Сначала шахматисты соревнуются в рапиде - две партии по 25 минут с добавления 10 секунд на ход. Если после этого победителя выявить не удается, то дальше проводятся еще две партии (10 минут, 10 секунд на ход), ничейный результат в которых приведет к блицу (две партии по 5 минут, 3 секунды на ход). В случае ничьи в блице соперники играют армагеддон.

В турнире примут участие 128 шахматистов, 28 из них представят Россию. Изначально предполагалось, что на Кубке мира сыграют действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и участник матча за шахматную корону 2018 года американец Фабиано Каруана, однако позднее они снялись с соревнований. Ведущие российские гроссмейстеры Ян Непомнящий, Александр Грищук и Сергей Карякин на турнире выступят.

Хорошие шансы на победу

Шахматисты, которые выйдут в финал Кубка мира, автоматически попадут на турнир претендентов 2020 года, победитель которого встретится в матче за шахматную корону с действующим ее обладателем Карлсеном. Кроме того, президент FIDE Аркадий Дворкович сообщил, что бронзовый призер тоже может получить такую возможность, если организаторы выдадут ему специальное приглашение.

"Наши шахматисты находятся в хорошей форме. Считаем, что у них высокие шансы отобраться [на турнир претендентов]. Ребята опытные, показывают сейчас хороший уровень игры. Мы верим в успех", - сказал ТАСС президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Глава FIDE Дворкович считает, что борьба на турнире будет суровой. "Кубок мира - один из крупнейших турниров, мы рады, что Ханты-Мансийск в этом году вновь принимает его. В соревнованиях участвуют 128 шахматистов, отобранных по самым объективным критериям, мы увидим практически всех сильнейших. Борьба будет очень серьезной, суровой, все пристально следят за этим важнейшим турниром", - сказал Дворкович.

Кубок мира проводится один раз в два года. Турнир станет для Ханты-Мансийска пятым в истории. Ранее город принимал соревнования в 2005, 2007, 2009 и 2011 годах. Трижды победителями Кубка мира становились россияне - Петр Свидлер (2011), Владимир Крамник (2013) и Карякин (2015).

Соревновательная часть Кубка мира пройдет с 10 сентября по 4 октября. Последний день зарезервирован под тай-брейк решающих встреч. Призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.