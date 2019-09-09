Ближе к Евро. Сборная России по футболу минимально обыграла казахстанцев в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в понедельник провела домашний матч отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команды Казахстана. Игра прошла в Калининграде и завершилась сложной победой подопечных Станислава Черчесова со счетом 1:0. Перед матчем болельщикам была предложена широкая развлекательная программа. На площади у стадиона любой желающий мог полакомиться традиционными блюдами казахской кухни, посмотреть выступления различных творческих коллективов, а также приобрести фанатскую атрибутику и нанести аквагрим. "Изюминкой" вечера стал матч между командой послов сборной России, в состав которой вошли Дмитрий Хлестов, Алексей Смертин, Денис Колодин и Руслан Пименов, и обычными болельщиками. А днем известные в прошлом игроки национальной команды провели урок футбола для учащихся местной школы №47. Билеты на матч были раскуплены полностью, за сутки до игры в продаже оставалось не более тысячи штук. Часть из них отошла перекупщикам, которые реализовывали билеты с невысокой наценкой. По официальным данным, на матче присутствовало 31 818 человек при вместимости 35 212 мест. Для Калининграда это была вторая игра с участием сборной России - 11 октября 2018 года россияне в Лиге наций сыграли вничью со шведами (0:0). Перед стартовым свистком, когда парадный оркестр исполнял гимны двух стран, болельщики развернули баннер с изображением футболистов сборной России и надписью "Наши парни".

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Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов сделал три изменения в составе команды по сравнению с победным матчем с шотландцами (2:1), который прошел 6 сентября в Глазго - вместо Романа Зобнина на поле появился Ильзат Ахметов, место Алексея Ионова занял Алексей Миранчук, а Юрий Жирков опустился на место левого защитника Федора Кудряшова, освободив фланг для Дениса Черышева. Ротация не дала результат и негативно сказалась на качестве игры, россияне грешили неточностями и не могли довести малочисленные атаки до логического завершения. Такое положение дел не устроило Черчесова, и он провел три замены в первой половине второго тайма, однако защита гостей не давала много пространства Артему Дзюбе и его партнерам. Исход встречи был решен в самой концовке встречи, когда навес полузащитника Александра Головина со штрафного замкнул защитник Марио Фернандес. Для игрока это всего второй гол в матче за сборную, ранее Фернандес отличился в четвертьфинале чемпионата мира против команды Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). "Во время подачи всегда много игроков в штрафной, Фернандес хорошо сыграл. Мне казалось, что обязательно забьем", - прокомментировал эпизод Головин. Минимальная победа над сборной Казахстана приблизила команду Черчесова к чемпионату Европы, в активе сборной теперь 15 очков. В параллельном матче бельгийцы обыграли шотландцев (4:0) и с 18 баллами лидируют в таблице. За выход на ЧЕ продолжают борьбу киприоты и казахстанцы (по семь очков). Казахстанцы справились с Дзюбой На послематчевой пресс-конференции журналисты встретили Черчесова аплодисментами. "Победили, и нужно забыть, завтра посмотреть и проанализировать, - сказал тренер. - Мы делали свою работу, то, что хотели, сделали, единственное, не было завершающего паса и удара. Мы играли на более высоких скоростях, чем в Шотландии, арифметически оцениваю на пять баллов эти игры, шесть очков из шести".

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек отметил, что защитникам его команды удалось справиться с Дзюбой. "Понимали, с кем играли и знали, что будем обороняться большую часть времени. У соперника не было моментов и, увы, мы пропустили только одно стандартное положение. Жаль, что игроки, отдавшие все силы, не были вознаграждены очком", - подчеркнул тренер, добавив, что на состоянии команды сказалась недавняя игра с киприотами (1:1). Специалиста с пресс-конференции проводили аплодисментами. Сам Дзюба в беседе с журналистами отметил плотную оборону соперника. "Очень тяжело вскрывать такую оборону, девять человек в защите, атаковать можно было только позиционно. Тяжелый матч, самое главное - победа, спасибо огромное зрителям, для нас дорого все, что вернулось к нам с чемпионата мира, выходили на стадион, у нас мурашки по коже от приветствия. Раньше плевали, а сейчас улыбаются, машут, это очень крут, для нас это самое ценное, главное - три очка", - отметил капитан команды. По словам полузащитника российской сборной Магомеда Оздоева, на состоянии хозяев поля сказалась предыдущая встреча на выезде с шотландцами и перелет в Калининград. "Соперник оборонялся всей командой, но у нас были моменты, мы хорошо вскрывали их оборону, хорошо, что забили. Недонастроя у нас не было, просто тяжело входили, сказались игра с командой Шотландии, перелет, матч на третий день", - заявил Оздоев. А вот Жирков с ним не согласился, отметив, что плотный график футболистам сборной России привычен. "Очень тяжелый матч, хорошо, что в конце удалось забить, все ребята молодцы. Соперник очень хорошо играл в обороне, не давал нам никаких зон, также футболисты Казахстана были неплохи в отборе и здорово перемещались. По поводу того, что после игры с командой Шотландии прошло не так много времени, проблем нет, мы привыкли", - заявил Жирков. На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы, четыре игры примет Санкт-Петербург. "Долго не видел Санкт-Петербург, но мне нравится играть там, - сказал Черчесов, отвечая на вопрос о том, насколько город готов к проведению четырех матчей ЧЕ-2020. - Люблю этот город, он счастливый для сборной, нужно сделать все шаги, чтобы там сыграть". В следующем матче сборная России 10 октября в Москве на стадионе "Лужники" сыграет с командой Шотландии.