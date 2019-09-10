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Футбол в России

Президент РФС рассчитывает на возвращение Кокорина и Мамаева в большой футбол

Спортсмены выйдут на свободу 17 сентября
Глава РФС Александр Дюков Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Глава РФС Александр Дюков
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков надеется на то, что Александр Кокорин и Павел Мамаев, чьи ходатайства об условно-досрочном освобождении были удовлетворены 6 сентября, смогут вернуться в футбол. Такое мнение Дюков высказал журналистам.

"Я уже высказывал свое отношение к этой истории, - сказал Дюков. - Я хотел бы, чтобы ребята [Кокорин и Мамаев] вернулись в большой футбол. Надеюсь, что они смогут это сделать".

8 октября 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Мамаев с их общим знакомым Александром Протасовицким стали участниками двух конфликтов. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина - к полутора годам колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Протасовицкий приговорены к полутора годам колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно.

Теги
Российский футбол
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