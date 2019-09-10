Легкоатлет Акименко нацелен показать высокий результат на чемпионате мира в Дохе

МИНСК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Прыгун в высоту Михаил Акименко, который во вторник получил допуск к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, намерен показать высокий результат на чемпионате мира в Дохе. Об этом он заявил ТАСС по телефону.

23-летнему Акименко принадлежит второй результат сезона в мире в прыжках в высоту (2,33 м). Во вторник стало известно, что он вошел в число еще 11 российских спортсменов, чьи заявки на получение нейтрального статуса одобрила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF).

"Я только сейчас узнал о том, что мне дали допуск на международные старты. Конечно, я рад этому и даже пока не осознал до конца того, что теперь могу выступить на чемпионате мира, куда обязательно поеду. В последние дни у меня закрадывались мысли, что я останусь без Дохи, и я очень рад, что допущен", - сказал Акименко.

"После командного чемпионата России я немного сбавил тренировочные нагрузки. Но сейчас, после получения допуска, вхожу в нормальный тренировочный режим, чтобы как следует подготовиться к чемпионату мира. Какие задачи ставлю перед главным стартом года? Не хочется пока говорить про медали, постараюсь выступить не хуже, чем на июльском чемпионате России в Чебоксарах, где я прыгнул на 2,33 м", - добавил он.

Чемпионат мира пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября.