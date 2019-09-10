Получившие нейтральный статус легкоатлеты Акименко и Сорокин будут внесены в заявку на ЧМ

МИНСК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпионы России 2019 года по легкой атлетике Михаил Акименко и Дмитрий Сорокин, выполнившие олимпийские нормативы и получившие во вторник допуски от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), будут включены в заявку на чемпионат мира - 2019. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций 10 сентября одобрила еще 11 заявок на получение нейтрального статуса от российских спортсменов. Нейтральный статус присвоен Михаилу Акименко (прыжки в высоту), который в июле этого года на чемпионате России повторил лучший результат сезона в мире, преодолев планку на высоте 2,33 м, а также Ксении Аксеновой (бег на 400 м), Ирине Ивановой (прыжки с шестом), Владиславу Панасенкову (метание копья), Дмитрию Сорокину (тройной прыжок), Сардане Трофимовой (марафон), Анне Тропиной (бег с препятствиями), Юлии Туровой (спортивная ходьба), Наталье Аксеновой (прыжки в высоту), Анатолию Рыбакову (бег на длинные дистанции) и Константину Шабанову (бег с барьерами).

"Могу точно сказать, что в заявку на чемпионат мира будут включены Акименко, Аксенова и Сорокин, - заметил Борзаковский. - По остальным спортсменам мне требуется уточнить информацию".