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Летние олимпийские виды спорта

IAAF одобрила еще 11 заявок россиян на получение нейтрального статуса

Таким образом, на данный момент 129 атлетов из России получили нейтральный статус
Михаил Акименко Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Михаил Акименко
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 10 сентября. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила еще 11 заявок на получение нейтрального статуса от российских спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Нейтральный статус присвоен Михаилу Акименко (прыжки в высоту), который в июне этого года повторил лучший результат сезона в мире, преодолев планку на высоте 2,31 м, а также Ксении Аксеновой (бег на 400 м), Ирине Ивановой (прыжки с шестом), Владиславу Панасенкову (метание копья), Дмитрию Сорокину (тройной прыжок), Сардане Трофимовой (марафон), Анне Тропиной (бег с препятствиями), Юлии Туровой (спортивная ходьба), Наталье Аксеновой (прыжки в высоту), Анатолию Рыбакову (бег на длинные дистанции) и Константину Шабанову (бег с барьерами).

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Таким образом, на данный момент 129 россиян получили нейтральный статус, еще 54 российским спортсменам было отказано в его получении.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Отстранение ВФЛА не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом страны, они выступают в нейтральном статусе.

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