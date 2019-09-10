IAAF одобрила еще 11 заявок россиян на получение нейтрального статуса

ТАСС, 10 сентября. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила еще 11 заявок на получение нейтрального статуса от российских спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Нейтральный статус присвоен Михаилу Акименко (прыжки в высоту), который в июне этого года повторил лучший результат сезона в мире, преодолев планку на высоте 2,31 м, а также Ксении Аксеновой (бег на 400 м), Ирине Ивановой (прыжки с шестом), Владиславу Панасенкову (метание копья), Дмитрию Сорокину (тройной прыжок), Сардане Трофимовой (марафон), Анне Тропиной (бег с препятствиями), Юлии Туровой (спортивная ходьба), Наталье Аксеновой (прыжки в высоту), Анатолию Рыбакову (бег на длинные дистанции) и Константину Шабанову (бег с барьерами).
Таким образом, на данный момент 129 россиян получили нейтральный статус, еще 54 российским спортсменам было отказано в его получении.
Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Отстранение ВФЛА не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом страны, они выступают в нейтральном статусе.