Грищук назвал острой партию первого круга Кубка мира по шахматам против Пултиневичюса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российский шахматист Александр Грищук отметил напряженный характер первой партии первого круга Кубка мира в Ханты-Мансийске против литовца Паулюса Пултиневичюса. Об этом Грищук сообщил во вторник ТАСС.

Грищук одержал победу над Пултиневичюсом черными фигурами.

"Острая была партия, напряженная, - сказал Грищук. - Но соперник допустил несколько ошибок, предопределивших исход. Я никогда ни на что не рассчитываю, просто играю матч за матчем. Если удастся выиграть, то буду готовиться к следующему, а на будущее загадывать не люблю".

Вторые партии первого круга будут сыграны в среду. Встречи каждого раунда, за исключением финала и матча за третье место, состоят из двух партий, в случае ничьей проводится тай-брейк. Турнир завершится 4 октября.