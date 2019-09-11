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Зимние олимпийские виды спорта

Васильев считает, что Воронов остается самым надежным российским фигуристом-одиночником

31-летний фигурист стал единственным из российских мужчин-одиночек, который смог безошибочно исполнить свои программы на контрольных прокатах
Сергей Воронов AP/Julie Jacobson
Описание
Сергей Воронов
© AP/Julie Jacobson

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский фигурист Сергей Воронов на фоне не самых стабильных коллег по цеху остается самым надежным элементом мужского одиночного катания в стране. Такое мнение в интервью ТАСС высказал известный российский тренер, олимпийский чемпион Олег Васильев.

В минувшие выходные российские фигуристы впервые продемонстрировали свои программы на публике на открытых контрольных прокатах в "Лужниках". Большинство лидеров мужского катания не смогли безошибочно исполнить свои программы, за исключением 31-летнего Воронова.

"Воронов выезжает на опыте, он знает, как бороться со стрессом, внешне все делает спокойно. Пусть он не очень конкурентоспособен в борьбе за медали на чемпионатах мира, но его опыт - это опора нашей мужской сборной. Думаю, что Воронов для нашего мужского фигурного катания - это стабильность и стрессоустойчивость, очень ценные качества", - отметил Васильев.

"Есть надежда, что Александр Самарин за счет силы воли и желания справится с трудностями начала сезона - это боец, который выкладывается в каждом прыжке на 100 процентов, концентрируется морально, не имея такой гениальной техники, как у Михаила Коляды. Я не знаю, что происходит с Михаилом, чья техника прыжка практически близка к идеалу, с прошлого сезона не изменилось ничего, несмотря на перемены в личной жизни", - подчеркнул специалист.

В прошлом сезоне Коляда не отметился крупными успехами, Самарин завоевал серебро чемпионата Европы в Минске, Воронов вышел в финал серии Гран-при, где занял шестое место.

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Зимние олимпийские виды спорта
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