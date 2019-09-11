Фетисов отметил опыт Ларионова, назначенного советником главы штаба сборной РФ по хоккею

О назначении Ларионова помощником главы штаба сборной России было объявлено 10 сентября. В круг его обязанностей, в частности, войдет работа со сборными командами России всех возрастов, а также внедрение и постоянное совершенствование национальной программы подготовки хоккеистов "Красная машина".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов, назначенный на пост советника главы штаба сборной России по хоккею Романа Ротенберга, обладает колоссальным опытом, он должен принести пользу. Такое мнение журналистам высказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

"У него есть колоссальный опыт. Надеюсь, он поможет молодым ребятам понять, что происходит в мировом хоккее, - сказал Фетисов. - У него большой опыт работы с игроками из Национальной хоккейной лиги, которые по-прежнему являются главной силой на международных турнирах - чемпионатах мира и Олимпийских играх".

"Это стратегическая история, - отметил Фетисов. - Посмотрим, совпадет ли менталитет - это немаловажно. Надеюсь, Игорю Николаевичу хватит опыта и мудрости, чтобы не превалировать. Вопросы есть, мы это видели на прошедшем чемпионате мира, когда сильнейшая по составу сборная России не завоевала чемпионское звание".

"Ларионов принял осознанное решение"

Фетисов отметил, что с интересом будет наблюдать за работой бывшего партнера по сборной СССР, ЦСКА и клубу НХЛ "Детройт". "Сам по себе это факт интересный. Игорь Ларионов, судя по всему, возвращается в Россию. Посмотрим, что будет происходить. Он принял осознанное решение, надеюсь, что от этого будет польза", - сказал он.

"Надеюсь, у него есть план действий, - добавил Фетисов. - Шарахаться из стороны в сторону и каждый год менять тренера, считаю, неправильно. В Канаде в этом плане все систематизировано - тренер, который освободился, собирает состав и едет на чемпионат мира. Надеюсь, у нас со временем эта история тоже будет понятна".

58-летний Ларионов является двукратным олимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом мира в составе сборной СССР, восьмикратным чемпионом СССР в составе ЦСКА, трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Детройта".