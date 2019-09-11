Анохин высоко оценил шансы Москвы на проведение ЧМ-2021 по пляжному футболу

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Член комитета по разновидностям футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин считает, что у Москвы большие шансы на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года. Об этом Анохин заявил ТАСС.

В июне РФС объявил о том, что Москва поборется за право принять чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года. Заявка России на организацию турнира была одобрена исполкомом союза, правительство РФ поддержало инициативу организации, рекомендовав отправить в Международную федерацию футбола (ФИФА) необходимый пакет документов. В среду ФИФА сообщила о том, что Россия, Чили и Сальвадор официально включены в список претендентов на проведение мирового первенства.

"Прекрасно, что ФИФА занимается пляжным футболом и развивает его, - сказал Анохин. - Нам давно хотелось получить чемпионат мира в России, поэтому мы подали заявку на проведение турнира, конкретно, в Москве. У нас очень серьезные позиции по этому вопросу".

Алохин оценил шансы Москвы на получение права на проведение мирового первенства. "ФИФА должна для себя принять решение: проводить турнир в маленькой стране, где не будут заполнены трибуны и далеко не всем это будет интересно или организовать чемпионат мира в большом городе, где есть традиции пляжного футбола, победные традиции, мы являемся двукратными чемпионами мира (2011 и 2013 годов - прим. ТАСС). Я думаю, что у нас высокие шансы", - отметил Анохин.

"Для подачи заявки необходимы были финансовые гарантии. РФС в лице генерального секретаря Александра Алаева сделал все необходимое, поэтому проблем с финансами не будет", - заключил Анохин.

Решение о месте проведения ЧМ-2021 будет принято на заседание совета ФИФА, которое состоится в Китае 23-24 октября. Чемпионат мира 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.