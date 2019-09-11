Россия, Чили и Сальвадор претендуют на проведение ЧМ-2021 по пляжному футболу

ТАСС, 11 сентября. Россия, Чили и Сальвадор подали заявки на проведение чемпионата мира 2021 года по пляжному футболу. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации (ФИФА).

Российский футбольный союз в конце июня объявил о том, что Москва подаст заявку на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года. Как отмечается в сообщении пресс-службы ФИФА, окончательное решение о месте проведения турнира будет принято советом ФИФА, заседание которого состоится в Китае 23-24 октября.

Чемпионат мира по пляжному футболу 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря. Россия ранее не принимала мировое первенство. Сборная России является двукратным чемпионом мира.