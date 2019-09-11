{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

Россия, Чили и Сальвадор претендуют на проведение ЧМ-2021 по пляжному футболу

В 2109 году турнир пройдет в Парагвае
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 11 сентября. Россия, Чили и Сальвадор подали заявки на проведение чемпионата мира 2021 года по пляжному футболу. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации (ФИФА).

Российский футбольный союз в конце июня объявил о том, что Москва подаст заявку на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года. Как отмечается в сообщении пресс-службы ФИФА, окончательное решение о месте проведения турнира будет принято советом ФИФА, заседание которого состоится в Китае 23-24 октября.

Чемпионат мира по пляжному футболу 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря. Россия ранее не принимала мировое первенство. Сборная России является двукратным чемпионом мира.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
Лига чемпионов
Футболистки "Рязани-ВДВ" крупно проиграли "Лиону" в матче 1/16 финала Лиги чемпионов
Французский клуб добился победы со счетом 9:0
Читать полностью