Мамиашвили рассчитывает, что россиянки покажут хороший результат на ЧМ по борьбе

В феврале Юрий Шахмурадов был переведен с должности главного тренера женской сборной России в старшие тренеры, исполняющим обязанности наставника команды стал Магомед Алиомаров.

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассчитывает, что усиление тренерского штаба женской сборной России позволит показать результат на предстоящем чемпионате мира в Нур-Султане. Об этом он рассказал ТАСС.

"Результаты нашей женской сборной в нынешнем олимпийском цикле внушают мало оптимизма, но в тренерском штабе произошла реорганизация, коллектив специалистов был усилен. Сейчас в команде в разы увеличено персональное внимание к спортсменкам, поэтому будем надеяться, что все эти изменения позволят нам рассчитывать на положительный результат", - сказал Мамиашвили.

"Уверен, что Наталья Воробьева, вернувшаяся на ковер после рождения ребенка, не настроена быть статистом на Играх. Сейчас она будет бороться в неолимпийской весовой категории и это, на мой взгляд, верное решение - ей нужно адаптироваться, она пропустила некоторое время. В тяжелом весе надеемся на Екатерину Букину", - отметил глава ФСБР.

Воробьева является чемпионкой Игр-2012, серебряным призером Игр в Рио-де-Жанейро. На чемпионате мира в Нур-Султане она будет выступать в неолимпийском весе - до 72 кг.

Чемпионат мира пройдет в Нур-Султане с 14 по 22 сентября.