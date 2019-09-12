Яременко: российским волейболисткам важно сыграть в Японии перед Олимпиадой в Токио

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российским волейболисткам будет важно сыграть на Кубке мира в Японии перед Олимпийским играми, которые в следующем году пройдут в Токио. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Основная работа по подготовке России к ЧМ по волейболу начнется в 2020 году

Кубок мира пройдет в Японии с 14 по 29 сентября.

"Задача для этой команды - выступить как можно лучше. В Кубке мира играет 12 команд, это очень представительный турнир, нам предстоит сыграть практически со всеми сильными соперниками. Турнир проходит по круговой системе, это означает, что надо обыгрывать ни одну сильную команду, а все", - сказал Яременко.

"Турнир длинный, с переездами. Но основная задача - достичь максимального результата. Очень важно, что будет возможность поиграть в Японии в предолимпийский год, почувствовать залы", - добавил он.

Российские волейболистки на Кубок мира поедут под руководством итальянца Серджио Бузато, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды после ухода с этого поста Вадима Панков по состоянию здоровья.