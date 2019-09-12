Григорьев: возвращение Ана в сборную России придало бодрость остальным шорт-трекистам

33-летний Ан тренируется в составе сборной России перед Открытым кубком Союза конькобежцев России, который пройдет в Коломне 13-15 сентября. В сентябре 2018 года глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что Ан завершил карьеру. В феврале 2019 года спортсмен принял решение возобновить тренировки.

"Возвращение Виктора Ана в команду придало бодрости ребятам. Настрой перед соревнованиями хороший, все готовы. Будут стараться, пробовать, исправлять ошибки и даже больше готовиться на отбор в сборную России, чем на эти соревнования", - сказал Григорьев.

Григорьев завершил спортивную карьеру в апреле 2019 года, после чего олимпийский чемпион вошел в тренерский штаб сборной России по шорт-треку.

"Волнение в тренерской должности есть, переживаю за ребят больше, чем они за себя. Вижу, что они стараются, и думаю, что результат будет хорошим, - отметил специалист. - Не знал, что буду тренером, но приняли такое решение, что нужно попробовать. У меня большой опыт соревнований, к тому же, я знаю всех ребят, так что проблем нет".

"Пока не строю конкретных будущих планов, ведь это как карточный домик. Ожидание результатов - это одно, а на выходе может быть по-другому. Так что, смотрим по ситуации и стараемся улучшить", - добавил Григорьев.