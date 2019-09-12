Виктор Ан примет решение об участии в Олимпийских играх 2022 года после нынешнего сезона

КОЛОМНА /Московская область/, 12 сентября. /ТАСС/. Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан примет решение об участии в Олимпийских играх 2022 года после завершения нынешнего сезона. Об этом он рассказал журналистам в четверг.

"Приятно снова тренироваться с командой, лед очень хороший, думаю, завтра будет еще лучше. Этим летом я много работал в Южной Корее, приехал сюда в воскресенье, сразу отправился в Коломну, сейчас у меня очень хорошие ощущения, - сказал Ан. - Думал бежать на Открытом кубке Союза конькобежцев России только эстафету, но вчера решил соревноваться еще на дистанции 1000 метров. Такое решение принял еще и потому, что долго не соревновался, процесс тут будет важнее результата, а вот после этого я буду участвовать в отборочных стартах сборной России".

"Пока не готов сказать, нацелен ли я на Олимпийские игры, до них еще два года. В этом сезоне хотел попробовать, после сезона смогу сказать точно", - добавил 33-летний спортсмен.

В апреле Союз конькобежцев России принял решение о включении в тренерский штаб команды олимпийского чемпиона Владимира Григорьева, завершившего спортивную карьеру, и Татьяны Бородулиной. "Хорошими ли тренерами будут Григорьев и Бородулина? Почему бы и нет, они очень опытные спортсмены. Первый год, конечно, пока нужно посмотреть, но, думаю, что тренеры из них также получатся хорошие", - отметил Ан.

Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории. В составе национальной команды Южной Кореи он стал трехкратным олимпийским чемпионом Игр-2006 в Турине и 18-кратным чемпионом мира. Из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи спортсмен принял решение о смене гражданства для выступления на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В составе сборной России, за которую он выступает с 2011 года, Виктор Ан трижды стал чемпионом Игр в Сочи, дважды - чемпионом мира и восемь раз - чемпионом Европы.