Фигуристы Жукова и Карпов отметили поддержку зрителей на этапе Гран-при в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Российские фигуристы Тамара Жукова и Даниил Карпов, выступающие в танцах на льду, высоко оценили зрительскую поддержку на этапе юниорского Гран-при в Челябинске. Об этом спортсмены рассказали в четверг журналистам.

"Поддержка зрителей помогла, всегда в Челябинске отмечаю зрительскую поддержку, потому что три года назад (на первенстве России среди юниоров 2016 года - прим. ТАСС) было все битком, негде было сесть после выступления, это очень кайфово, - сказал Карпов. - Я люблю выступать при зрителях, чем больше их, тем лучше. Обычно на Гран-при в других странах пустые трибуны, а здесь все отлично. Думаю, Челябинск уже любит фигурное катание".

15-летняя Жукова и 19-летний Карпов дебютировали на этапе юниорского Гран-при в дуэте. В четверг спортсмены представили ритм-танец, за который получили 55,71 балла. Ранее Карпов уже выступал на международных юниорских соревнованиях вместе с Полиной Иваненко.

"Я привык кататься с одной партнершей, - сказал Карпов. - Затем, когда меняешь, сразу же приходится выступать на Гран-при, что тяжеловато. Потому что с предыдущей партнершей мы прокатались три года, прежде чем поехать на Гран-при. Поэтому было намного легче".

Высокий уровень организации

"Очень волновалась сначала, - прокомментировала выступление Жукова. - Но когда выходишь на лед, становится уже более-менее не так волнительно. Прокат оцениваю удовлетворительно, волнение помешало".

Также фигуристы оценили уровень организации соревнований. "Мне всегда нравилось выступать на Гран-при, а особенно в Челябинске, потому что здесь всегда все на высшем уровне, - отметил Карпов. - Три года назад я выступал здесь на первенстве России, а сейчас даже получше. Организация, атмосфера и лед - очень хорошие".

Танцевальные дуэты представят произвольные программы в субботу.