Форум "Россия - спортивная держава" посетят около 2000 участников

"Мы проводим форум с 2009 года, мы рассматриваем на форуме наиболее важные вопросы развития нашей отрасли. У нас уже утверждена архитектура деловой программы, будет представительное пленарное заседание - оно будет посвящено интеграции российского спорта в мировой, их взаимодействие, - сказал Колобков. - Участниками заседания станут представители мирового спортивного сообщества. Участниками будут порядка 20 президентов федераций, руководители спортивных организаций, министры спорта, президенты всероссийских спортивных организаций, бизнес-сообщества, всего будет около 2 тыс. участников".

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Участниками форума "Россия - спортивная держава", который пройдет в Нижнем Новгороде 10-11 октября, станут около 2000 спортивных деятелей. Об этом журналистам в четверг заявил министр спорта России Павел Колобков.

По словам министра спорта, форум будет показан на центральных каналах. "В прошлом году форум мы проводили в Ульяновске, с этого года он будет ежегодным, так что мы надеемся, что спортивное сообщество к этому привыкнет", - добавил он.

Мероприятия в рамках форума пройдут на стадионе "Нижний Новгород", который принял шесть матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. "Мы используем наследие чемпионата мира. Мы вступили в завершающую стадию подготовки, работает сайт форума, заявляются участники. В рамках форума пройдет выставка", - подчеркнул Колобков.

"Важно, как себя проявит регион. Уверен, форум пройдет на высоком уровне. Нижний Новгород прекрасно провел чемпионат мира по футболу, это один из самых крупных городов России, очень спортивный регион, где уделяется большое внимание развитию спорта", - заключил министр спорта.

Первый форум "Россия - спортивная держава" прошел в 2009 году в Казани по указу президента РФ. Площадками форума в разные годы становились Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары, Ульяновск и другие города.