Мендес: отец является главным в команде Хабиба Нурмагомедова

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап является главным в команде 30-летнего спортсмена. Об этом ТАСС заявил тренер россиянина Хавьер Мендес.

"Я являюсь вторым тренером, первым в любом случае должен быть отец. Он главный во всей команде. У нас отлично получается, мы вместе составляем план, а Хабиб его выполняет", - сказал собеседник агентства.

Нурмагомедов 7 сентября победил удушением американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Всего на счету россиянина 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.