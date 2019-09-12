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ММА

Мендес: отец является главным в команде Хабиба Нурмагомедова

По словам тренера Хабиба Нурмагомедова Хавьера Мендеса, они вместе составляют план подготовки, который выполнят спортсмен
Абдулманап Нурмагомедов и Хабиб Нурмагомедов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Абдулманап Нурмагомедов и Хабиб Нурмагомедов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап является главным в команде 30-летнего спортсмена. Об этом ТАСС заявил тренер россиянина Хавьер Мендес.

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"Я являюсь вторым тренером, первым в любом случае должен быть отец. Он главный во всей команде. У нас отлично получается, мы вместе составляем план, а Хабиб его выполняет", - сказал собеседник агентства.

Нурмагомедов 7 сентября победил удушением американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Всего на счету россиянина 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

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