Главный тренер сборной США по баскетболу впечатлен характером сербов в матче Кубка мира

В четверг сборная США потерпела второе поражение подряд, уступив сборной Сербии со счетом 89:94 в матче турнира Кубка мира за места с пятого по восьмое. В субботу американцы в матче за седьмое место сыграют с поляками, которые в другом матче турнира уступили чехам (84:94). В четвертьфинале турнира сборная США уступила команде Франции (79:89). В полуфинальных матчах сыграют сборные Испании и Австралии, а также команды Аргентины и Франции, обе встречи будут сыграны в пятницу.

"У нас хороший состав, такое поражение тяжело принять, - заявил Попович. - Когда вы не попадаете такое количество бросков, вам приходится много сил тратить в обороне. Богданович играл невероятно хорошо (он стал самым результативным игроком встречи, набрав 28 очков - прим. ТАСС). Я впечатлен характером сербской команды. Сегодня сербы провели отличный матч".

"Я очень хотел принять участие в этом турнире, - сказал самый результативный игрок матча в составе сборной США Харрисон Барнс. - Шанс представлять свою сборную выпадает не каждый день. Вы должны наслаждаться моментом и не упускать такие возможности".

Вне зависимости от исхода матча за седьмое место американцы покажут свой худший результат в истории мировых первенств, предыдущий антирекорд - шестое место на турнире 2002 года. Сборная США в 18-й раз принимает участие в Кубке мира (прежнее название - чемпионат мира), команда пять раз становилась победителем турнира, трижды - серебряным призером, четыре раза - бронзовым, по два раза занимала четвертое и пятое место. Также американцы впервые с 2002 года не попали в полуфинал, на том турнире они в последний раз проиграли два поединка подряд (сборной Аргентине в последнем матче второго группового раунда и команде Югославии - в четвертьфинале).

Кубок мира в Китае завершится 15 сентября.