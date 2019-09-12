Отказ звезд НБА и самонадеянность. Американцы показали свой худший результат на Кубке мира

Сборная США по баскетболу в четвертьфинале Кубка мира в Китае 11 сентября уступила команде Франции и впервые за 13 лет потерпела поражение в матче на крупном турнире. В четверг американцы в игре утешительного раунда за места с пятого по восьмое проиграли сербам и по итогам Кубка мира займут максимум седьмое место. Последний раз американские баскетболисты проигрывали в полуфинале чемпионата мира 2006 года сборной Греции (95:101), победная серия "звездно-полосатых" составила 58 матчей. Тогда команда США завоевала бронзовые медали, переиграв в матче за третье место аргентинцев (96:81), а в составе американцев выступали будущие звезды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд, Крис Пол, Дуайт Ховард, Крис Бош, Кармело Энтони. Именно эти баскетболисты стали лидерами сборной США на Олимпиаде 2008 года, где американцы уверенно завоевали золотые медали, выиграв восемь матчей с общим счетом 850:625. В полуфинал мирового первенства сборная США не попала впервые с домашнего первенства 2002 года в Индианаполисе, хозяева в четвертьфинале уступили сборной Югославии (78:81). До этого американцы выиграли три Олимпиады подряд, а на домашнем турнире потерпели три поражения и заняли рекордно низкое для себя шестое место. Команда 2002 года считалась резервной, собранной из второсортных звезд, чьи лучшие времена уже прошли, и молодежи. Самыми громкими именами в команде были 36-летний Реджи Миллер, а также Пол Пирс и Бэрон Дэвис.

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На нынешнем Кубке мира сборная США 14 сентября сыграет в матче за 7-е место с командой Польши. Тревожный звоночек для команды прозвенел еще во время подготовки к турниру. Американские баскетболисты впервые за 13 лет проиграли матч, уступив в товарищеской встрече австралийцам (94:98). Во втором матче первого группового этапа команда США едва не проиграла сборной Турции которая не вышла во второй групповой этап, американцы перевели игру в овертайм, в котором одержали победу с перевесом в одно очко, — 93:92. Все остальные встречи групповых раундов Кубка мира команда Грегга Поповича выиграла уверенно, оказавшись сильнее чехов (88:67), японцев (98:45), греков (69:53) и бразильцев (89:73). Массовый отказ звездных игроков В прошлом году был составлен расширенный список из 35 игроков, которые могут принять участие в Кубке мира. Из-за массовых отказов звезд НБА из 35 человек до Китая доехали только четверо. Многие игроки, вошедшие в состав сборной США, никогда даже и близко не попадались на радары тренерам команды. Впервые с 1967-го Кубок мира прошел в нечетный год — за год до Олимпийских игр в Токио. Международная федерация баскетбола (FIBA) объяснила это решение тем, что хочет избежать проведение Кубка мира в один год с чемпионатом мира по футболу, ради получения прибыли. "FIBA допустила ошибку, перенеся чемпионат мира на нечетные годы, в результате вы просите игроков выступить на чемпионате мира, провести сезон, а затем выступить и на Олимпийских играх. Я думаю, что это заставило многих игроков выбирать между двумя международными турнирами", — сказал бывший комиссар НБА Дэвид Стерн в интервью американскому порталу The Undefeated.

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"Я согласен со Стерном. То, что FIBA сделала с международным календарем — это кретинизм", — сказал в беседе с ТАСС заслуженный тренер РСФСР и известный комментатор Владимир Гомельский. В итоге лидерами американцев были атакующий защитник "Юты" Донован Митчелл, который в прошедшем сезоне в среднем набирал 23,8 очка за игру, и разыгрывающий "Бостона" Кемба Уокер. Причем Митчелла в первоначальном списке игроков на Кубок мира не было. Многие другие игроки НБА отказались от участия в Кубке мира. У звезд, зарабатывающих миллионы, не нашлось мотивации отправиться в Китай, имея риск получить травму в турнире, большинство игр которого даже не транслируются в США. "Это тот случай, когда в очередной раз мы понимаем, что НБА — лига игроков, где ни менеджеры, ни тренеры не имеют решающего голоса. Что звезды захотели сделать, то они и сделали, и никаких средств влияния, чтобы они себя по-другому вели, у лиги нет", — подчеркнул Гомельский. Для подавляющего большинства игроков золотая медаль Олимпиады и чемпионские перстни НБА имеют гораздо большую ценность, чем победа в Кубке мира. К тому же, многие ведущие американские баскетболисты уже выигрывали чемпионат мира. На прошлом турнире в 2014 году побеждали такие нынешние звезды НБА, как Стефен Карри, Клэй Томпсон, Кайри Ирвинг, Демаркус Казинс, Джеймс Харден и Энтони Дэвис. В 2010 году чемпионами мира стали Рассел Уэстбрук и Кевин Дюрант. Уокер не помог Сборная Франции по ходу предварительных этапов смотрелась неуверенно в матчах против главных конкурентов. В стартовой встрече французы переиграли немцев (78:64), а на втором групповом этапе не без помощи арбитров обыграли команду Литвы (78:75) и уступили австралийцам (98:100). В составе французской команды ключевые роли играют представители НБА — Руди Гобер, Эван Фурнье, Николя Батюм и Франк Ниликина, а также бывший игрок ЦСКА Нандо Де Коло, ранее выступавший под руководством Поповича в "Сан-Антонио". Именно они и сыграли ключевую роль в исторической победе французов, которые в предыдущий раз обыгрывали сборную США в 1948 году. Фурнье набрал 22 очка, Де Коло — 18, а Гобер к 21 очку добавил еще и 16 подборов. Центровой французской команды переигрывал своих оппонентов на обеих сторонах площадки, помимо очков в нападении, освобождая пространство для своих снайперов. Гобер закончил матч с показателем полезности +26 — когда Гобер находился на площадке французы забросили на 26 очков больше, чем пропустили.

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"В сборной США три центровых игрока, каждый из которых уступает в классе центровому сборной Франции Гоберу. Понятное дело, что Гобер не мог все 40 минут сражаться, но свои 34 он отыграл. Все время, когда Гобер был на площадке, сборная Франции увеличивала свое преимущество. Стоило ему сесть на скамейку, американцы сразу же догнали и даже вышли вперед", — отметил Гомельский. В начале третьей четверти сборная Франции вела в счете с преимущество в 10 очков, поле чего американцы совершили рывок в следующие 10 минут — 31:14. В тот момент Попович перешел на игру "маленькой" и подвижной пятеркой, а Гобер на площадке не находился. Но в концовке, после возвращения Гобера, французы ответили своим рывком (15:2), который предопределил исход четвертьфинала. Американские баскетболисты не сумели реализовать шесть атак подряд. Лидеры сборной США Уокер и Митчелл провалили концовку. Митчелл все свои 29 очков набрал в первых трех четвертях, а Уокер за игру отметился 10 очками, реализовав только два броска из девяти. Из-за травмы по ходу турнира американцы лишились форварда Джесона Тейтума. "В составе сборной США отсутствовали звезды, у Поповича не было выбора звездных игроков. У Уокера не задалась игра, потому что его хорошо держали, отмечу [Эндрю] Альбиси. А держать Фурнье и Де Коло у сборной США было некому, даже такой специалист по обороне, как Маркус Смарт, с Де Коло не справился. Я считаю, что это закономерное поражение, оно тактическое", — пояснил Гомельский. Не хватило уважения к сопернику Сборная США уверенно побеждала на двух последних чемпионатах мира и трех подряд Олимпиадах, не давая усомниться в своем превосходстве. Однако с 2002 по 2006 год американцы не играли в финалах крупных турниров. В прессе и среде болельщиков после тех поражений разгорелись серьезные скандалы, после чего было принято решение назначить главным тренером сборной США человека, не работающего в НБА. Им стал тренер команды университета "Дьюк" студенческой лиги Майк Кржижевски, который и привел американскую сборную к победам. "Произойдет ли такое же смещение акцентов перед Олимпиадой в Токио — я не знаю, никто не знает. Стерна больше нет — нет авторитета, который мог любой звезде объяснить, чего от него ждут, почему нужно ехать на Олимпиаду, как он в свое время объяснил Кобе Брайанту, который в Пекин ехать не хотел, но поехал. И американцы легко выиграли. К своим тренерам звезды НБА относятся наплевательски, они привыкли их снимать, менять и не слушать, даже такого авторитета, как Попович, похоже, они не очень слышали", — считает Гомельский.

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