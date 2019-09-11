Тренер сборной США Попович гордится своими баскетболистами, несмотря на поражение на КМ

ТАСС, 11 сентября. Главный тренер сборной США по баскетболу Грегг Попович заявил, что гордится игроками национальной команды, несмотря на поражение в четвертьфинальном матче Кубка мира от французов. Комментарий специалиста приводит пресс-служба турнира.

Американцы в матче четвертьфинала Кубка мира проиграли французам со счетом 89:79. Турнир проходит в Китае.

"Франция победила нас, не имеет значения, кто находится в команде. Я горжусь этими 12 парнями, которые пожертвовали своим отдыхом, чтобы приехать сюда, они никогда не играли раньше вместе. Они выходили на площадку и бились, и они заслуживают похвалы за это. Они проделали большую работу, и я очень горжусь ими", - сказал Попович.

Сборная США в 18-й раз принимала участие в Кубке мира (прежнее название - чемпионат мира), команда пять раз становилась победителем турнира, трижды - серебряным призером и четыре раза - бронзовым. Американцы потерпели первое поражение на Кубке мира за 13 лет, в 2006 году сборная США проиграла в полуфинале команде Греции. Также американцы впервые с 2002 года не попали в полуфинал.

Кубок мира завершится 15 сентября.