Американские баскетболисты установили антирекорд выступлений на мировых первенствах

Самым результативным игроком встречи стал серб Богдан Богданович (28 очков), у команды США больше всего очков набрал Харрисон Барнс (22). Американец Крис Миддлтон сделал шесть подборов, игрок команды США Кемба Уолкер сделал восемь результативных передач. После первой четверти американцы уступали со счетом 7:32. Для сборной США это поражение стало вторым подряд на турнире, ранее в четвертьфинале американцы проиграли французам (79:89), потерпев первое поражение в официальных соревнованиях за 13 лет, в 2006 году сборная США проиграла в полуфинале мирового первенства команде Греции.

ТАСС, 12 сентября. Мужская сборная США по баскетболу уступила команде Сербии со счетом 89:94 в матче турнира за места с пятого по восьмое на Кубке мира. Встреча прошла в китайском Дунгуане.

Сербы сыграют в матче за пятое место с победителем встречи между командами Польши и Чехии, которая завершится позднее в четверг. Американцы в матче за седьмое место встретятся с проигравшим в противостоянии поляков и чехов, обе встречи пройдут в Пекине в субботу. В четвертьфинале сербы уступили аргентинцам (87:97). В полуфинальных матчах сыграют сборные Испании и Австралии, а также команды Аргентины и Франции, обе встречи будут сыграны в пятницу.

Вне зависимости от исхода матча за седьмое место американцы покажут свой худший результат в истории мировых первенств, предыдущий антирекорд - шестое место на турнире 2002 года. Сборная США в 18-й раз принимает участие в Кубке мира (прежнее название - чемпионат мира), команда пять раз становилась победителем турнира, трижды - серебряным призером, четыре раза - бронзовым, по два раза занимали четвертое и пятое место. Также американцы впервые с 2002 года не попали в полуфинал, на том турнире они в последний раз проиграли два поединка подряд (сборной Аргентине в последнем матче второго группового раунда и команде Югославии - в четвертьфинале). Сборная Сербии стала серебряным призером мирового первенства в 2014 году.

Кубок мира в Китае завершится 15 сентября.