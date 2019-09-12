Московское "Динамо" уступило "Локомотиву", потерпев второе подряд поражение в КХЛ

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Локомотива" шайбы забросили Даниил Мисюль (16-я минута), Денис Алексеев (29), Антон Ландер (29), Рушан Рафиков (43) и Павел Кудрявцев (55). У "Динамо" отличились Вадим Шипачев (20) и Игорь Полыгалов (58). 18-летний форвард "Локомотива" Мисюль забросил свою первую шайбу в регулярных чемпионатах КХЛ, всего в лиге он провел 11 встреч (6 - в плей-офф), забросив две шайбы и отдав одну результативную передачу.

Нападающий "Динамо" Шипачев набрал очки в седьмом матче подряд (с учетом плей-офф прошлого сезона). Шипачев набрал 600-е очко за результативность в чемпионатах России, в КХЛ форвард провел 639 матчей, набрав 599 (196+403) очков, еще одну передачу он сделал в матче Суперлиги за череповецкую "Северсталь".

В другом матче игрового дня уфимский "Салават Юлаев" дома проиграл екатеринбургскому "Автомобилисту" (0:2). Игрок "Автомобилиста" Найджел Доус забросил 250-ю шайбу в 488-й игре, по этому показателю он занимает третье место в истории лиги после форварда магнитогорского "Металлурга" Сергея Мозякина (389 шайб в 736 играх) и нападающего казанского "Ак Барса" Даниса Зарипова (268 шайб в 585 играх).

"Локомотив" занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 4 очка после четырех игр. "Динамо" опустилось на пятую строчку, имея в активе 6 очков. Московский клуб потерпел второе поражение подряд, 9 сентября бело-голубые на выезде уступили подольскому "Витязю" (1:4).

В следующем матче в субботу "Динамо" на выезде сыграет с "Северсталью", а "Локомотив" двумя днями позднее в гостях встретится с московским ЦСКА.