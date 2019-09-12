"Спартак" одержал вторую победу в текущем сезоне КХЛ, обыграв рижское "Динамо"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома обыграл рижское "Динамо" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене" в присутствии 7363 зрителей.

В составе "Спартака" отличились Андрей Кутейкин (29-я минута), Илья Талалуев (30), Каспарс Даугавиньш (33), Мартиньш Карсумс (41) и Робин Ганзл (55). У рижского "Динамо" шайба на счету Нериюса Алишаускаса (25).

В этом сезоне команды уже встречались друг с другом, 2 сентября в стартовом матче для обоих коллективов "Динамо" дома в овертайме обыграло "Спартак" со счетом 2:1. В обеих встречах по шайбе забросил Карсумс.

В другом матче дня новосибирская "Сибирь" на выезде оказалась сильнее минского "Динамо" (3:2).

"Спартак" занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав семь очков в шести встречах. Москвичи одержали две победы в основное время, один раз уступили в основное время и трижды - в овертайме. Рижское "Динамо" набрало четыре очка после пяти проведенных встреч и занимает 10-е место в Западной конференции.

В субботу "Спартак" примет "Сочи", в понедельник рижское "Динамо" дома сыграет с хабаровским "Амуром".