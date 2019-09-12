Вратарь "Спартака" Беспалов пропустил матч КХЛ с рижским "Динамо" из-за травмы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Вратарь московского "Спартака" Никита Беспалов не был заявлен на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с рижским "Динамо" из-за микротравмы. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер красно-белых Олег Знарок.

Встреча в Москве завершилась победой "Спартака" со счетом 5:1. Беспалов был заменен по ходу матча с минским "Динамо" (4:5) 8 сентября на Павла Хомченко, который полностью провел следующую игру с "Авангардом". Беспалов был заявлен на ту встречу в качестве основного голкипера. В игре с рижским "Динамо" Хомченко провел все 60 минут, а запасным вратарем был Александр Трушков.

"У Беспалова микротравма, врачи колдуют. Выпускать травмированного игрока и потом потерять его на более длительный срок смысла нет. Пока у нас молодые вратари справляются", - отметил Знарок.

Лучшим снайпером "Спартака" на данный момент является 21-летний нападающий Илья Талалуев, форварды Каспарс Даугавиньш и Робин Ганзл забросили первые шайбы в сезоне. "Сегодня забили и Даугавиньш, и Ганзл, и Карсумс, хотелось бы, чтобы еще пару человек забили. У Хохлачева игра не шла, я пытался внести коррективы, подумал, что, может, не хватает игрового времени, я дал ему играть в двух звеньях. Отвратительный первый период, просто кошмарный, пообщались, потом два периода сыграли неплохо, но хочется еще лучше", - рассказал Знарок.

Главный тренер рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс посетовал на большое количество удалений в составе своей команды. "Хорошо начали игру, владели инициативой, играли с хорошим настроем и движением. Во втором периоде забили гол, потом два удаления нас сломали и соперник перехватил инициативу. В тот момент мы эту игру проиграли", - отметил Анкипанс.

"Спартак" занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 7 очков в шести встречах. Рижское "Динамо" набрало 4 очка после пяти игр и занимает 10-е место. В субботу "Спартак" примет "Сочи", в понедельник рижское "Динамо" дома сыграет с хабаровским "Амуром".