Исполнительный директор "Зенита" стал председателем комиссии Ассоциации европейских клубов

ТАСС, 12 сентября. Исполнительный директор петербургского футбольного клуба "Зенит" Павел Пивоваров назначен на пост председателя экспертно-правовой комиссии Ассоциации европейских клубов (ЕСА). Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

На этом посту он сменит Хосе Марию Круза из испанской "Севильи". 10 сентября гендиректор "Зенита" Александр Медведев был избран в состав исполкома ЕСА на заседании генеральной ассамблеи организации в Женеве.

Пивоваров также является членом палаты по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА), а с 2014 по 2019 год работал арбитром в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

ЕСА - независимый орган, который напрямую представляет футбольные клубы на европейском уровне. Организация создана в 2008 году, в нее входит 232 клуба. В состав ассоциации от России, помимо "Зенита", входят московские ЦСКА, "Локомотив" и "Спартак", "Ростов", казанский "Рубин" и "Краснодар".

Экспертно-правовая комиссия ЕСА создана для обмена знаниями и экспертными мнениями по различным юридическим вопросам, а также правовой помощи участникам организации. В комиссию, которая формируется на четырехлетний период, входят юристы ведущих клубов Европы.