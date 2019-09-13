Фигуристка Валиева заявила, что хотела бы демонстрировать более уверенное катание

ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева хотела бы показывать более уверенное катание в будущем. Об этом она сообщила в пятницу журналистам.

В пятницу девушки представляют короткие программы на этапе юниорского Гран-при в Челябинске. Валиева за свой прокат получила 73,56 балла.

"Нет, только про себя, - сказала 13-летняя фигуристка в ответ на вопрос, думает ли она о соперницах перед соревнованиями. - Как сделать так, чтобы получилось лучше, чем в предыдущем старте. На данный момент для меня главный соперник - это я сама. Я хотела бы поувереннее кататься, потому что сейчас я тоже осторожничала".

Для Валиевой нынешний сезон является дебютным на юниорских соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). В августе спортсменка приняла участие в этапе в Куршевеле и одержала победу. Этап Гран-при в Челябинске завершится в субботу произвольной программой у девушек.