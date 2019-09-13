Четвертая ракетка мира Медведев выступит на теннисном турнире в Окленде в 2020 году

В ночь с воскресенья на понедельник 23-летний Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6 в своем первом финале на турнирах серии Большого шлема в карьере - Открытом чемпионате США (US Open).

ТАСС, 13 сентября. Россиянин Даниил Медведев, занимающий четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), выступит на турнире в новозеландском Окленде. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

"Я отлично выступал в течение последних недель, - сказал Медведев. - Рад играть на равных с лучшими теннисистами мира. Я слышал о турнире в Окленде и с нетерпением жду возможности выступить на нем. Несколько моих друзей уже выступали в Окленде, и они рассказывали, что им очень понравилось там играть".

"Медведев находится в отличной форме в данный момент и продолжает улучшать свою игру, - заявил директор соревнований в Окленде Карл Будж. - Немногие теннисисты обыгрывают [Новака] Джоковича несколько раз за сезон (в 2019 году Медведеву это удалось сделать дважды - прим. ТАСС). Участие четвертой ракетки мира в нашем турнире является огромным приобретением для нас".

Благодаря выходу в финал US Open Медведев переместился с пятой на четвертую строчку в рейтинге ATP. Всего на его счету пять побед на турнирах ATP в карьере.

В женской части турнира выступят чемпионка и финалистка Открытого чемпионата США этого сезона: в субботу в женском финале 19-летняя канадка Бьянка Андрееску обыграла американку Серену Уильямс (6:3, 7:5). Турнир на кортах покрытии "хард" пройдет с 6 по 12 января 2020 года у женщин и с 13 по 18 января у мужчин.