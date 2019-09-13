Ахантьева и Колесов будут улучшать уровень катания после победы на Гран-при в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Российские фигуристы Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, выступающие в парном катании, намерены работать над улучшением уровня катания после первого места на этапе юниорского Гран-при в Челябинске. Об этом спортсмены рассказали в пятницу журналистам.

Соревнования спортивных пар на этапе в Челябинске завершились в пятницу. Ахантьева и Колесов по сумме двух программ получили 185,05 балла и заняли первое место. Благодаря данному результату спортсмены во второй раз в карьере пробились в финал юниорского Гран-при.

"Прокат произвольной программы немного не получился, но это для нас опыт, - сказал Колесов. - После хорошей короткой нужно уметь собраться на произвольную. Нельзя сказать, что мы расслабились, но надо держать себя в тонусе. Это достаточно хорошие баллы для юниорского уровня, с ними можно завоевывать высокие места, но мы стремимся к большему, потому что оценки высокие, а прокат был не чистый".

"Будем исправлять недочеты, ошибки, стараться накатывать программы", - добавила Ахантьева.

Фигуристы также высоко оценили уровень организации соревнований. "Мне кажется, здесь настолько все продумано, что даже самый придирчивый человек не найдет, к чему придраться, - сказал Колесов. - Очень приятно, что столько людей пришло, что людям нравится наш вид спорта. А мы стараемся кататься красиво, чтобы он нравился еще больше".

Этап Гран-при в Челябинске завершится в субботу.