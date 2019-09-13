Боксер Ковалев поставит на кон титул чемпиона мира WBO в бою с Альваресом

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россиянин Сергей Ковалев поставит на кон в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. Об ТАСС заявил в пятницу менеджер россиянина Эгис Климас.

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Ранее в пятницу организаторы сообщили ТАСС, что бой Ковалева и Альвареса состоится 2 ноября в США.

"Сергей ставит на кон свой чемпионский титул", - сказал Климас.

24 августа Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в Челябинске и защитил титул чемпиона мира по версии WBO.

В активе 29-летнего Альвареса, который владеет поясом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе, 52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи. За карьеру мексиканец побеждал таких боксеров, как пуэрториканец Мигель Котто, мексиканец Хулио Сесар Чавес, американцы Шейн Мосли и Дэниэл Джейкобс, а также казахстанец Геннадий Головкин (соперники провели два боя, первый завершился вничью). Единственное на текущий момент поражение Альваресу нанес непобежденный американец Флойд Мэйуэзер.

В послужном списке 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья.